نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی روستاهای کشور در کردر برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و صنایع دستی در حاشیه برپایی نخستین جشنواره سراسری سرود رضوی روستاهای کشوردر روستای کردر برپا شد.

در این نمایشگاه که در قالب 23 غرفه طراحی و راه اندازی شده، دستاوردهای گروهای شرکت کننده در جشنواره سرود رضوی در قالب بولتن، برشور و عکس ارائه شده است.

غرفه فعالیتهای کانون فرهنگی هنری امام المنتظر(عج)، دبیرخانه جشنواره، فرهنگ رضوی، انتظار، ولایت، انقلاب و شهادت، کودک و نوجوان، انتظامی، پزشکی و صنایع دستی از جمله غرفه های دائر شده در این نمایشگاه است.

در این نمایشگاه 12 غرفه به گروه های شرکت کننده در نخستین جشنواره سراسری سرود رضوی روستاهای کشور برای ارائه دستاوردهای فرهنگی اختصاص یافته است.

نخستین جشنواره سراسری سرود رضوی روستاهای کشور با شرکت 12 گروه از استان های هرمزگان، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، کرمان، چهارمحال و بختیاری و فارس از دهم بهمن به مدت سه روز در روستای کردر رضوی میناب برگزار می شود.