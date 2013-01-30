فولاد برابر پرسپولیس بدشانس بود/ مذاکراتم با لیل ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش افشین پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس در هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: بازی خوبی بود و ما موقعیت‌های زیادی مقابل پرسپولیس داشتیم که متاسفانه نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

"خدا را شکر که توانستیم یک امتیاز در این دیدار کسب کنیم و با دست پر برگردیم." وی با بیان این جمله ادامه داد: تیم ما در اوایل نیمه نخست بازی خوب بازی کرد و نیمه دوم هم بازی قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشتیم.

مهاجم تیم فولاد خوزستان تاکید کرد: مقابل پرسپولیس موقعیت زیادی داشتیم که با بی دقتی آنها را از دست دادیم. البته بدشانس و کم دقت هم بودیم.

افشین در خصوص شرایط حضور در لیگ فرانسه خاطرنشان کرد: در حال مذاکره هستیم و این صحبت‌ها ادامه دارد.