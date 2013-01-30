ضربه سخت به محور ضد سوری/ عقب نشینی مخالفان سوری از مواضع سرسختانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، همزمان با آمادگی مخالفان سوری برای مذاکره با نظام سوریه، سه نفر از اعضای مهم شورای موسوم به ملی سوریه از این شورا جدا شدند.

ضربه سخت به محور ضد سوری / جدایی سه عضو شاخص از ائتلاف مخالفان سوری



سه نفر از شخصیتهای مهم گروه موسوم به شورای ملی سوریه، بنا به دلایلی همچون ناکامی این شورا در رسیدن به اهداف ترسیم شده، تبعیض، به حاشیه رانده شدن اکراد و موضعگیری های اشتباه این شورا، جدایی خود را اعلام کردند.

عادل حبش، عثمان احمد و محمد امین حسین در بیانیه ای اعلام کرده اند به دلیل آنکه این شورا در تحقق خواسته های مورد نظر شکست خورده است، از آن خارج می شوند.



این افراد به رفتارهای تبعیض آمیز با کردها و محرومیت آنها در مناطقی در حومه حلب که گروههای مسلح به فعالیتهای خشونت آمیز دست می زنند، اعتراض کرده اند.



شایان ذکر است آتش اختلاف ها در میان اعضای گروه مخالف موسوم به شورای ملی سوریه به داخل ائتلاف کشیده شده است و برخی اعضا خواستار اصلاح رویکرد مخالفان شده اند.

عقب نشینی مخالفان سوری : حاضریم با نظام سوریه گفتگو کنیم



از سوی دیگر، احمد معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوری اعلام کرد برای مهار خونریزی و آماده سازی مرحله انتقالی حاضریم با نمایندگان نظام سوریه مذاکره کنیم.



الخطیب در تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از جنایاتی که گروههای مسلح در سوریه با حمایتهای گستره مالی و تسلیحاتی محور ضد سوری مرتکب می شوند، مدعی شد به نظامی که کودکان را می کشد و زیرساختهای سوریه را نابود می کند و بیگناهان را قتل عام می کند، هیچ اعتمادی نیست.



بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، وی در ادامه ادعا کرد انقلاب همچنان ادامه دارد و زمان بشار اسد به پایان رسیده است و شهروندان سوریه گرفتار بحران بی سابقه ای هستند.



الخطیب مدعی شد این اقدام مخالفان( مذاکره با نظام سوریه) از سر حسن نیت به منظور راه حل سیاسی در بحران سوریه است و ما آماده ایم در قاهره، تونس یا استانبول با نماینده های بشار اسد مذاکره کنیم.



رئیس ائتلاف مخالفان سوری برای انجام مذاکره دو شرط در نظر گرفته است نخست آزاد کردن 160 هزار زندانی و تمدید اعتبار گذرنامه های مخالفان سوری در خارج از کشور که اعتبار آن به پایان رسیده است.