به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس درباره تساوی این تیم با فولاد خوزستان اظهار داشت: به حسین فرکی و بازیکنان فولاد تبریک میگویم که امسال توانستهاند نتایج درخشان و قابل توجهی کسب کنند. حسین فرکی را از سالهای دور میشناسم و بسیار خوشحالم که این مربی اخلاق مدار توانسته امسال با تیم جوان فولاد نتایج خوبی کسب کرده و بازیهای خوبی را به نمایش بگذارد و امیدوارم در ادامه مسابقات نیز موفق باشد.
وی افزود: معتقدم یحیی گلمحمدی و شاگردانش امروز بازی هجومی و خوبی را به نمایش گذاشتند و باید از آنها حمایت کرد. پرسپولیس میتوانست در بازی امروز برنده باشد ولی با این وجود باید به فکر بازیهای بعد بود تا بتوان به جایگاه بهتری در جدول رده بندی دست یافت.
رویانیان در ادامه خاطرنشان کرد: گلمحمدی مربی جوانی است که آیندهای بسیار درخشان دارد و سلامت کاری و دانش فنی او برای بنده ارزشمند است. همچنین بازیکنان پرسپولیس نیز امروز غیرتمندانه تمام تلاش خود را به کار بستند و ما زحمات آنها در این بازی را نباید نادیده بگیریم.
وی درباره عملکرد داور بازی هم گفت: به آقای مظفریزاده داور بینالمللی کشورمان خسته نباشید میگویم و امیدوارم که وی در کار خود موفق باشد.
مدیر عامل پرسپولیس در پاسخ به این سوال که یکی از کمک داوران در ابتدای بازی، موقعیت تک به تک غلامرضا رضایی را به اشتباه آفساید اعلام کرده و در نیمه دوم نیز از اعلام آفساید موقعیت گلزنی فولاد خودداری نموده است، سکوت کرد و پاسخی نداد.
رویانیان ضمن تقدیر و تشکر از هواداران پرسپولیس گفت: بنده دست هواداران پرسپولیس را میبوسم. آنها با وجود اینکه تیم جایگاه مطلوبی در جدول رده بندی نداشته هیچ گاه تیم خود را تنها نگذاشتند و امروز هم که روز غیر تعطیل بود حضور پر شوری در ورزشگاه آزادی داشتند و باز هم پرسپولیس همچون هفتههای گذشته پرتماشاگرترین تیم هفته بود. بنده دست هواداران پرسپولیس را میبوسم و از حمایت آنها از ما و بازیکنان تا دقیقه 90 بازی تشکر میکنم اما نمیپسندم که تماشاگران خوب ما علیه افراد دیگر شعار دهند.
مدیرعامل پرسپولیس در پایان گفت: اینکه در بازی تیمهای دیگر علیه ما، سرپرست تیم یا دیگر عوامل پرسپولیس شعار داده شود، موضوعی است که به ما ارتباطی ندارد و بنده از هواداران میخواهم در بازیهای پرسپولیس فقط از تیم محبوبشان حمایت کرده و علیه هیچ فرد یا افرادی شعار ندهند.
دیدار تیمهای فوتبال فولاد خوزستان با پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر امروز چهارشنبه با تساوی بدون گل به پایان رسید.
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