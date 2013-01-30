تساوی مقابل پرسپولیس عادلانه نبود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شریفات پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس در هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: مقابل پرسپولیس خوب بازی کردیم و موقعیت‌های زیادی هم برای گلزنی داشتیم که متاسفانه به دلیل بی‌دقتی آنها را از دست دادیم.

وی با بیان اینکه برای برد پا به این دیدار گذاشته بودیم، ادامه داد: نیمه دوم موقعیت‌های صددرصد گلزنی داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. فکر می‌کنم تساوی در این دیدار نتیجه‌ای عادلانه نبود و ما باید برنده این مسابقه می‌شدیم.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان با پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر امروز چهارشنبه با تساوی بدون گل به پایان رسید.