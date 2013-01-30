  1. ورزش
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۵۴

اسماعیل شریفات:

تساوی مقابل پرسپولیس عادلانه نبود

تساوی مقابل پرسپولیس عادلانه نبود

مهاجم تیم فوتبال فولادخوزستان گفت تساوی تیمش مقابل پرسپولیس نتیجه‌ای عادلانه نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شریفات پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس در هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: مقابل پرسپولیس خوب بازی کردیم و موقعیت‌های زیادی هم برای گلزنی داشتیم که متاسفانه به دلیل بی‌دقتی آنها را از دست دادیم.

وی با بیان اینکه برای برد پا به این دیدار گذاشته بودیم، ادامه داد: نیمه دوم موقعیت‌های صددرصد گلزنی داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. فکر می‌کنم تساوی در این دیدار نتیجه‌ای عادلانه نبود و ما باید برنده این مسابقه می‌شدیم. 

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان با پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر امروز چهارشنبه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

کد مطلب 1804491

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