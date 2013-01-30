گزارش نقض حقوق علویون در ترکیه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" ، بنیادهای علوی ترکیه که زیر نظرانجمن فرهنگی علوی "هوبر سلطان" کار می کنند گزارش خود درباره نقض حقوق علویون جامعه ترکیه در سال 2012 را منتشر کردند.

این گزارش امروز در کنفرانسی مطبوعاتی منتشر شد. دراین کنفرانس نماینده های علویون به طرح مشکلات علویون درباره مراکز عبادتشان پرداختند مراکزی که دولت ترکیه آنها را به رسمیت نمی شناسد.

همچنین نماینده های علویون به موضوع تلاش هایی پرداختند که صورت می گیرد تا در جامعه ترکیه نسبت به علویون ایجاد تنفر شود.

در این گزارش با بیان اینکه در سال 2012 اقدامات تبعیض نژادانه و حملات علیه علویون افزایش زیادی در ترکیه داشته است، به ذکر 60 مورد از این حملات پرداخته شده است.

تهیه کنندگان این گزارش خواستار این شده اند که در قانون اساسی جدید ترکیه نسبت به هیچ یک از اقلیتهای دینی پیش داوری صورت نگیرد و دولت هم به هیچ یک از مذاهب و پیروان آنها هیچ کمکی نکند.

دراین گزارش خواسته شده تا آموزش های دینی در اماکن مذهبی انجام و در خصوص توهین های مذهبی و قومیت علیه افراد ممنوعیت اعمال شود.