واگذاری سه مرکز پرورش میگو در هرمزگان به تعاونی ها/اشتغالزایی برای 200 نفر

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی صالحی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: سه مرکز پرورش میگو با 60 هکتار وسعت در هرمزگان به تعاونی های مردمی واگذار شد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح توسعه کشاورزی این مراکز پرورش میگو به 25 تعاونی در شهرستان های جاسک ، میناب و سیریک واگذار شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: زیر ساخت های آب، برق، کانال های آبرسان و خروجی برای این مراکز آماده شده و 15 میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت استخر و سرمایه در گردش به تعاونی ها پرداخت می شود و 70 درصد از کل تسهیلات پرداختی به این تعاونی ها را صندوق توسعه تعاون ضمانت می کند.

صالحی افزود: با بهره برداری از این مزارع پرورش میگو ، 120 هزار تن به ظرفیت تولید میگوی پرورشی هرمزگان افزوده می شود و سالانه دو هزار تن میگوی پرورشی در هرمزگان تولید می شود.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از این مراکز پرورش میگو ، برای 200 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد می شود.