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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۱۰

صالحی خبر داد:

واگذاری سه مرکز پرورش میگو در هرمزگان به تعاونی ها/اشتغالزایی برای 200 نفر

واگذاری سه مرکز پرورش میگو در هرمزگان به تعاونی ها/اشتغالزایی برای 200 نفر

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از واگذاری سه مرکز پرورش میگو در هرمزگان به تعاونی های مردمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی صالحی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: سه مرکز پرورش میگو با 60 هکتار وسعت در هرمزگان به تعاونی های مردمی واگذار شد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح توسعه کشاورزی این مراکز پرورش میگو به 25 تعاونی در شهرستان های جاسک ، میناب و سیریک واگذار شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: زیر ساخت های آب، برق، کانال های آبرسان و خروجی برای این مراکز آماده شده و 15 میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت استخر و سرمایه در گردش به تعاونی ها پرداخت می شود و 70 درصد از کل تسهیلات پرداختی به این تعاونی ها را صندوق توسعه تعاون ضمانت می کند.

صالحی افزود: با بهره برداری از این مزارع پرورش میگو ، 120 هزار تن به ظرفیت تولید میگوی پرورشی هرمزگان افزوده می شود و سالانه دو هزار تن میگوی پرورشی در هرمزگان تولید می شود.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از این مراکز پرورش میگو ، برای 200 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد می شود.

کد مطلب 1804496

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