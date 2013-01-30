به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در دیدار وزیر امور خارجه عمان با بیان اینکه دو ملت از اشتراکات فراوانی برخوردار هستند، اظهار داشت: تعمیق مناسبات ایران و عمان به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه است.

احمدی نژاد روابط ایران و عمان را برادرانه، عمیق و گسترده دانست و با بیان اینکه روابط دو کشور بر پایه‌های مستحکمی بنا شده است بر افزایش روزافزون همکاری‌های تهران – مسقط در عرصه‌‌های مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.

رییس‌جمهور با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی خاطر نشان کرد: اگر در تمامی تحولات موجود جهان، موضع عدالت و احترام رعایت شود، همه طرفین سود خواهند برد و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در روند اصلاح شرایط موجود به نفع بشریت مشارکت و همکاری همه جانبه داشته باشد.

وی همچنین با بیان اینکه از شرایط موجود منطقه هیچ‌کس سود نمی‌برد مگر دشمنان بشریت، بر ضرورت تلاش و مشارکت همگانی برای تعمیق برادری، پیشرفت، رفاه و امنیت تأکید کرد.

وزیر خارجه عمان نیز در این دیدار مناسبات و همکاری‌های تهران – مسقط را مثبت و سازنده دانست و از ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر شرایط تحمیلی قدرت‌های سلطه‌جو تجلیل کرده و پافشاری بر مقاومت را موجب اصلاح شرایط دانست.