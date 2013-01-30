محورهای مواصلاتی فیروزکوه به دلیل بارش برف لغزنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه از بارش برف و لغزنده بودن محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به بارش برف از شب گذشته و بارش پراکنده برف در حال حاضر، کلیه محورهای اصلی و فرعی شهرستان به همت عوامل راهداری و مأموران انتظامی باز است، ولی حرکت خودروها به کندی صورت می گیرد.

سرهنگ علیرضا واحدی در خصوص وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان افزود: رانندگانی که قصد تردد در گردنه های برفگیر "بشم " در محور سمنان - فیروزکوه ، " گدوک" در محور فیروزکوه - سوادکوه و "گردنه امین آباد" در محور تهران - فیروزکوه را دارند، باید خودرو خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

وی تصریح کرد: گروه های زمستانی پلیس راه مستقر در گردنه های برفگیر از تردد خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیر چرخ جلوگیری می کنند.

نمایشگاه بهاره در فیروزکوه برگزار می شود

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فیروزکوه از برگزاری نمایشگاه 10 روزه تنظیم بازار در این شهرستان از ابتدای اسفند ماه خبر داد.

جواد سیاح گفت: این نمایشگاه از اول تا دهم اسفند ماه به مدت 10 روز در محل سوله جمعیت هلال احمر شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه مایحتاج ضروری مردم از جمله مرغ، گوشت، برنج و روغن، همچنین پوشاک، آجیل، کیف و کفش و لوازم منزل با قیمت های تنظیم بازاری عرضه می شود.

سیاح از توزیع 20 تن برنج آرژانتینی با قیمت کیلویی 19 هزار ریال از شنبه 14 مهر خبر داد و گفت: برنج به میزان کافی در فروشگاه بزرگ 15 خرداد و دیگر فروشگاه های اقماری تنظیم بازاری موجود است و تا کنون 150 تن برنج هندی با قیمت کیلویی 28 هزار ریال نیز در سطح منطقه توزیع شده است.