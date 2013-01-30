افتتاح 30 طرح عمرانی دهه فجر در جویبار

به گزارش خبرنگار مهر، امید نیک نژاد روز چهارشنبه در جمع دانش آموزان مدرسه رازی دیوکلاجویبار با اشاره به اینکه بهمن ماه یادآور حماسه های حدود 34 سال پیش توسط دانش آموزان و دیگراقشار مختلف جامعه است، اظهارداشت: ایران در جغرافیای سیاسی جهاد با رهبری پیامبرگونه امام راحل (ره) و رشادت ها و فداکاری های جوانان نقطه عطفی برای دیگر کشورها بود.

وی با بیان اینکه تداوم انقلاب ایران با تفکر عاشورائی و الگوبرداری از ایثارگریها و خون شهدا انقلاب و 8 سال دفاع مقدس صورت گرفته، افزود: باید در ایام دهه فجر بدنبال شکل گیری انقلاب و سختی هایی که ملت برای سربلندی و پیروزی جمهوری اسلامی در مقابل دشمنان کشیدند، باشیم.

وی مهمترین توصیه شهدارا حفظ حجاب اسلامی و تلاش برای رسیدن به جایگاه بلند علمی عنوان و اذعان داشت: در حال حاضر دشمنان اسلام می خواهند به عمود خیمه انقلاب ضربه زنند که به امید حق این امر حاصل نخواهد شد.

رئیس ستاد گرامیداشت دهه فجر جویبار از بهره برداری 30 طرح عمرانی، خدماتی و تولیدی دهه فجردر شهرستان خبر داد و اظهارداشت: این طرحها شامل طرحهای کشاورزی، راهسازی، مسکن مددجویان ، برق رسانی و یک طرح تولیدی با اعتبار بیش از 3 مسلیارد و 960 میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.

نیک نژاد از اجرای برنامه ها وهمایش های مرتبط در این ایام خبر داد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی مازندران با توجه به اینکه 34 سال از پیروزی انقلاب ایران می گذرد، گفت: در این سالها شاهد تحریم های اقتصادی توسط دشمنان انقلاب بودیم که خوشبختانه ملت ایران در مقابل این تحریم ها مقاومت کرده است.

حجت الاسلام حاجی پوراظهارداشت: باوجوداین تحریم هادستاوردهای خوبی دربخش های مختلف درکشورتوسط فرزندان این مرز وبوم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه به برکت انقلاب کارهای بزرگی انجام شده، افزود: اگرامروزمسئولین درست و خوب درایت کنند، جمهوری اسلامی حرف اول را در منطقه خواهد زد.

وی اذعان داشت: جهان امروز از دستاوردهای انقلاب اسلامی شگفت زده شده است.