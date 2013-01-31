  1. ورزش
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۷

راهیابی 14 تکواندوکار به اردوی تیم ملی بانوان

راهیابی 14 تکواندوکار به اردوی تیم ملی بانوان

روز نخست از رقابتهای تکواندو انتخابی تیم ملی بانوان با راهیابی 14 تکواندوکار به اردوی آماده سازی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو در بخش بانوان  24 تکواندو کار در اوزان فرد به رقابت پرداختند که در نهایت 14 تکواندوکار با کسب عناوین برتر به اردوی آماده سازی راه پیدا کردند.

 برهمین اساس در وزن اول دیناپوریونس از گیلان ، فاطمه شعبان نیا از مازندران و سارا خوش جمال فکری از تهران و در وزن سوم  شیما خلیل ارجمندی ، پریسا قربانی ، ریحانه محمدی  و سمیرا بوستانی همگی از  تهران موفق به کسب جواز حضور در اردوی تیم ملی شدند.

ساناز بحری از مازندران ،  سولماز تیموری از تهران ، فرزانه صاحبی از البرز و مهین اسماعیلی از مازندران در وزن پنجم ، فاطمه روحانی از تهران ، سهیلا سیاحی از البرز و شکرانه ایزدی از قزوین هم در وزن هفتم به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند.

این مسابقات امروز پنجشنبه در اوزان زوج برگزار خواهد شد که 29 تکواندوکار در چهار وزن به مصاف هم خواهند رفت.

کد مطلب 1804510

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