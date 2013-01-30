بهره برداری از شش پروژه آموزشی در نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیژنی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شش پروژه آموزشی در مساحت پنج هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون تومان در دهه فجر به بهره‌ برداری و افتتاح خواهد رسید.

وی با اشاره به ایام دهه فجر به عنوان فرصتی مناسب برای تبیین اهداف شکل‌گیری انقلاب اسلامی به نسل‌ های پس از انقلاب بویژه دانش‌آموزان گفت: به برکت انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام راحل، امروز شاهد دستآوردهای بزرگ و شگفتی در کشور به خصوص در نظام تعلیم و تربیت هستیم.

بیژنی با مقایسه دستاوردهای آموزش و پرورش در قبل و بعد از انقلاب افزود: امروز نظام تعلیم و تربیت در شهرستان نوشهر از پوشش 100در صدی برخوردار است که در قبل از پیروزی انقلاب اینگونه نبوده است.

رئیس آموزش و پرورش نوشهر اضافه کرد: بیش از 85 درصد فضای آموزشی فعلی در نوشهر پس از پیروزی احداث شده است.

انقلاب ایران انقلابی جهانی

فرماندار نوشهر با اشاره به تفاوت‌های انقلاب اسلامی ایران با انقلاب‌های دیگر دنیا عنوان داشت: مهمترین تفاوت بودن انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های دیگر جهان در الهی بودن آن است.

محمد علی قمی اویلی افزود: اتکال به خدا، پیروی از سیره نبوی و علوی، رهبری دینی و مردمی بودن انقلاب اسلامی وجه تمایز انقلاب ما با انقلاب‌های دیگر است.

وی، مهمترین صفات بارز بنیانگذار انقلاب را در ساده‌زیستی و تبعیت از فرهنگ عاشورا دانست و گفت: بر خلاف بسیاری از رهبران جهان عرب که تفکرات جزیره‌ای و منطقه‌ای را سرلوحه معادلات سیاسی و حکومتداری خود قرار دادند امام راحل بدنبال امت واحده اسلامی بوده است.

فرماندار نوشهر تاکید کرد: علیرغم همه سناریوها و توطئه‌ها و فشارهای دشمنان، این انقلاب با گذشت 34 سال از پیروزی بواسطه مردمی بودن آن تمامی گردنه‌های سخت را طی کرده است و در جایگاه رفیع منطقه و دنیا قرار دارد.