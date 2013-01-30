به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز92 همزمان با سراسر کشور در استان بوشهر خبر داد. طرح نظارتی ویژه نوروز 92 از 15 اسفندماه سال جاری آغاز شده و تا 25 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

وی افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال، ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار این اقلام و خدمات در مراحل تأمین، توزیع ارائه خدمات و کنترل قیمت را از مهمترین اهداف اجرای این طرح ذکر کرد.

معاون بازرسی و نظارت در ادامه کنترل وضعیت بازار، ایجاد فضای مناسب برای تأمین مایحتاج عمومی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و گزارشات شهروندان و مسافران نوروزی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت را از دیگر اهداف اجرای این طرح برشمرد.

بهره برداری از فاز یک‌ مرکز آموزش فنی و حرفه ای تنگستان



مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان بوشهربرنامه‌های این اداره‌کل را برای دهه فجر اعلام کرد و عنوان داشت: نصب بنر و فضاسازی مناسب اداره کل و مراکز آموزشی متناسب با این ایام، پخش زیرنویس و ارسال پیام کوتاه، افتتاح خوابگاه و رستوران مراکز آموزش فنی وحرفه ای دیلم و دشتی از جمله این برنامه‌ها است.

حسین خمسه افزود: بهره برداری از فاز یک‌ مرکز آموزش فنی و حرفه ای تنگستان، برگزاری مسابقه فرهنگی تحت عنوان فجر انقلاب، برگزاری مسابقات ورزشی شطرنج و طناب کشی، حضور پرسنل، کارآموزان و مربیان در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن و پخش آهنگ های انقلابی در طول دهه مبارکه فجر در اداره کل و مراکز آموزشی از دیگر برنامه‌ها است.

وی گفت: برگزاری مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر با دعوت از اساتید و سخنرانان برجسته، برپایی ایستگاه صلواتی و توزیع بسته‌های ترویج آموزش‌های فنی و حرفه ای در بین مردم، حضور در نمایشگاه‌های استانی و برگزاری نشست مطبوعاتی نیز دیگر برنامه‌های ما است.

انتصاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد بوشهر



دکتر حیدری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به عنوان عضو هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر منصوب شد.

دکتر فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیأت امنای استانی در حکمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را به عنوان نماینده وزیر بهداشت درمان و ‌آموزش پزشکی در هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر منصوب کرد.

وی در این حکم آورده است: به استناد مصوبه جلسه شماره 721‌مورخ 2/8/91شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه ازاد اسلامی » بند 6ماده یک و بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به موجب این حکم جناب‌عالی به عنوان نماینده وی در هیأت امنای استان بوشهر منصوب می‌شوید.

افتتاح 3 طرح صنفی طی دهه فجر در شهرستان دیر



رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان دیر از افتتاح 3طرح بزرگ صنفی در دهه فجر در این شهرستان خبرداد و گفت: در دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی سه طرح بزرگ صنفی با سرمایه گذاری 20میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

راشد خاکباز افزود: از کل سرمایه گذاری انجام شده در طرح‌های مذکور مبلغ 14میلیارد ریال آن در قالب تسهیلات زودبازده به متقاضیان پرداخت شده است.

خاکباز تصریح کرد:‌ این طرح‌ها شامل تاسیس نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش سایپادر شهرستان دیر، مجتمع تعمیرگاهی خودرو و یک واحد تالار پذیرایی است که با بهره‌بردای از آنها تعداد 40 نفر مشغول به کار خواهند شد.

اردوی فرهنگی تفریحی سپاه شهرستان جم



به همت فرماندهی و مرکز فرهنگی خانواده سپاه شهرستان جم اردوی فرهنگی تفریحی خانواده‌های شاغلین این سپاه برگزار شد.

این اردوی فرهنگی تفریحی با حضور فرماندهی و مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه شهرستان جم و بیش از 85 نفر از خانواده‌های شاغلین این سپاه در امامزاده حسین (ع) و گلزار شهدای گمنام شهر بنک برگزار شد.

شایان ذکر است که در این اردوی فرهنگی تفریحی، کلاس بصیرت خانواده و همچنین برنامه های فرهنگی نیز برگزار شد و خانواده‌ها از ساحل این شهر دیدن کردند. شهر بنک از توابع شهرستان کنگان است و در 10 کیلومتری این شهرستان واقع شده است.

کارگاه آموزش زندگی قرآنی خانواده در کنگان برگزار شد



کارگاه آموزش زندگی قرآنی خانواده به همت مهد قرآن اداره تبلیغات اسلامی کنگان در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی این شهر برگزار شد و استاد حوزه علیمه کنگان در این مراسم با اشاره به نقش مادران در رشد و تعالی کودکان گفت: مادر در فرهنگ اسلام باید مادر بودن خود را براى تربیت و رشد فرزندان حفظ کند، مادر باید براى فرزندان مادرى کند تا فرزندان از نظر فکرى و عاطفى کمبود پیدا نکنند.

حجت الاسلام مهدی حیدری اظهار داشت: زن اگر خصوصیات مادرى را از دست بدهد و خود را در عرصه گاه آزادى به معناى غربى بیندازد مادر نیست، درنده اى است که به جان خانواده افتاده که شرف، کرامت، عفت و پاکى خانواده را به باد خواهد داد.

وی در ادامه افزود: دنیای امروز که دنیایی مضطرب و پریشان است، علیرغم پیشرفت های حیرت انگیز در علم و صنعت در مسئله خانواده با مشکلات بزرگی روبرو است به نحوی که در حال فروپاشی و از دست دادن بسیاری از کارآیی های خود است.