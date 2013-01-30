رزمایش "فتح 91" ندسا در خلیج فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رزمایش که در محدوده آبهای استان خوزستان برگزار می شود، طرح‌های عملیاتی دفاعی براساس دکترین جنگ ناهمطراز و متناسب با زمان بحران و همچنین اقدامات لازم برای هماهنگی نیروها در محورهای مختلف اجرایی می شود.

در این رزمایش همچنین ضمن انتقال تجربیات به نسل های جدید، تاکتیک های دریایی واحدهای شناوری، موشکی و تفنگداری نیروی دریایی سپاه مورد تست و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

دریادار بختیاروند فرمانده منطقه سوم ندسا نیز در این باره با برشمردن ابعاد منطقه‌ای رزمایش بنا بر روش جاری در نیروی دریایی سپاه گفت: با تقسیم نیروها به دو بخش شرقی و غربی، قسمت‌های نخست رزمایش از امروز آغاز شده است.

فرمانده قرارگاه امام حسین(ره) همچنین با اشاره به توانمندی نظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: سپاه بعد از جنگ بر اساس راهبرد دفاعی همه جانبه، خود را تقویت و مبنای طرحهای دفاعی را بر اساس بدبینانه ترین و خطرناک ترین احتمالات ممکن طراحی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای عملیات آفندی و پدافندی به شیوه ناهمطراز دریایی با بکارگیری یگان‌های شناوری، موشکی و تفنگداری به منظور تامین خطوط مواصلاتی و پدافندی با استمرار گشت دریایی همراه با عملیات‌ تفنگداران ویژه و پدافند هوایی نقطه ای از مقرها و تیم های خوداتکا در جهت آمادگی رزمی از دیگر برنامه‌های این رزمایش است.