بهره مندی 4250 روستایی از خدمات آبفار مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر، 10 پروژه آبرسانی روستایی با اعتباری بیش از 17 هزار و 850 میلیون ریال اجرا و بیش از هزار و 61 خانوار روستایی با جمعیتی بالغ بر چهار هزار و 250 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

وی افزود: پنج پروژه آبرسانی روستایی در شهرستان آمل اجرا شده که در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

برزگر ادامه داد: چهار پروژه آبرسانی روستایی در شهرستان رامسر به بهره برداری می رسد.

وی افزود: برای اجرای این 10 پروژه آبرسانی روستایی که شامل سه مجتمع آبرسانی و هفت پروژه تک روستایی بوده، 25 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع در آمل، 16 کیلومتر در رامسر و 19 کیلومتر در ساری با مخازنی به ظرفیت 700 متر مکعب ، حفر یک حلقه چاه عمیق و بهسازی 6 دهنه چشمه اجرا شده است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.