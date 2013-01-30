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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۴۷

برزگر اعلام کرد:

بهره مندی 4250 روستایی از خدمات آبفار مازندران

بهره مندی 4250 روستایی از خدمات آبفار مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آبفای مازندران گفت: چهار هزار و 250 روستایی مازندران از خدمات آب و فاضلاب استان بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر، 10 پروژه آبرسانی روستایی با اعتباری بیش از 17 هزار و 850 میلیون ریال اجرا و بیش از هزار و 61 خانوار روستایی با جمعیتی بالغ بر چهار هزار و 250 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

وی افزود: پنج پروژه آبرسانی روستایی در شهرستان آمل اجرا شده که در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

برزگر ادامه داد: چهار پروژه آبرسانی روستایی در شهرستان رامسر به بهره برداری می رسد.

وی افزود: برای اجرای این 10 پروژه آبرسانی روستایی که شامل سه مجتمع آبرسانی و هفت پروژه تک روستایی بوده، 25 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع در آمل، 16 کیلومتر در رامسر و 19 کیلومتر در ساری با مخازنی به ظرفیت 700 متر مکعب ، حفر یک حلقه چاه عمیق  و بهسازی 6 دهنه چشمه اجرا شده است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1804520

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