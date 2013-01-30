سفیر قم در آستانه قهرمانی والیبال دسته اول جوانان کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سفیر قم با کسب دو پیروزی متوالی و یک باخت در مرحله گروهی موفق به کسب عنوان دوم جدول رده بندی گروه دوم مقدماتی رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال قهرمانی جوانان کشور شد و به مرحله پلی آف راه پیدا کرد



این تیم در مرحله پلی آف نیز قدم دیگری را برای رسیدن به مراحل بالاتر محکم برداشت و بدین ترتیب در جمع چهار تیم مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ دسته اول والیبال قهرمانی جوانان باشگاه های کشور قرار گرفت و حالا در آستانه کسب عنوان قهرمانی قرار دارد.



شامگاه چهارشنبه یازدهم بهمن ماه علاقمندان زیادی به سالن ورزشی شهید رضائیان قم آمده بودند تا از نزدیک نظاره گر بازی های مرحله نیمه نهایی پیکارهای لیگ دسته اول والیبال قهرمانی رده سنی جوانان باشگاه های کشور باشند.



این رقابت ها بعد از سپری کردن دیدارهای مرحله گروهی در دو گروه چهار تیمی، با حضور چهار تیم راه یافته از هر گروه و مجموعا با جدال چهار تیم در مرحله نیمه نهایی در شهر مقدس قم ادامه یافت و سرانجام دو تیم به فینال رفتند تا قهرمان لیگ دسته اول والیبال قهرمانی جوانان کشور نیز در نخستین روز دهه مبارک فجر در شهر قم مشخص شود.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون والیبال کشورمان، مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ دسته اول جوانان باشگاههای کشور با حضور چهار تیم به میزبانی قم در شرایطی شامگاه چهارشنبه برگزار شد که در پایان بازی های این مرحله تیم سفیر قم جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.



در واقع این مسابقات در دو گروه چهار تیمی به صورت دوره ای برگزار شد و طی آن تیم های والیبال سفیر قم، بیرگلد ایرانیان، گاز تهران، مس رفسنجان، مقاومت تبریز، شهدای 15 خرداد پیشوا، پیشگامان شفق اردکان و عقاب تهران تیم های حاضر در این مسابقات بودند.



تیم والیبال سفیر قم که میزبانی این بازی ها را بر عهده دارد، در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم والیبال جوانان گاز تهران رفت و در پایان جدالی برتری که تنها سه گیم نیز به طول انجامید توانست با حساب سه بر صفر حریف سرسخت خود را از پیش رو بردارد.



والیبالیست‌های سفیر قم با برتری در این دیدار به مسابقه فینال رقابت های لیگ دسته اول والیبال قهرمانی رده سنی جوانان باشگاه های کشور راه یافتند و حالا برای کسب عنوان قهرمانی به پیروزی دیگری این بار در دیدار فینال این بازی ها نیاز دارند.