نماز انسان را از منکرات باز می دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی رحمانی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از فعالان ستادهای اقامه نماز شرکت گازمازندران با تاکید براینکه آثار عملی نماز باید در جامعه نمود پیدا کند، افزود: زیباترین مکان در ادارات باید نمازخانه باشد که دنیا و آخرت افراد در همین مکان ها است و هر قدمی که در این راه برداشته شود مورد توجه خاص خداوند قرار می گیرد.



وی با اشاره به اینکه نماز وصل کننده بین خدا وانسان است، تصریح کرد: پیامبر اسلام پس از معراج، نماز را که کلید بهشت اعلام فرمودند، به عنوان سوغاتی برای مردم به ارمغان آوردند.



رحمانی به تأثیرات نماز در بازدارندگی جامعه از فحشا و منکرات اشاره کرد و ادامه داد: از لحاظ تکلیفی ریشه تمام منکرات غفلت و نماز بهترین وسیله برای غفلت‌‌زدایی است و زمینه منکرات را از بین می‌‌برد.



وی افزود: نماز انسان را از تجاوز به حقوق دیگران و از آلودگی و بی‌‌مبالاتی، شرک و تکبر بازمی‌‌دارد و سبب دوری افراد از فسق و خلاف می‌شود.

امام جمعه شهرستان آمل، گسترش فرهنگ اقامه نماز اول وقت در ادارات ونهادهای دولتی وخصوصی را در ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و اربا رجوع تاثیرگذار دانست.



رحمانی آملی گفت: بهترین شیوه در گسترش فرهنگ اقامه نماز، اقامه اول وقت آن است که به وضوح تاثیرات مثبتش را مجموعه ادارای ونیز کارکنان درک خواهند کرد.



مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: احیا نماز و اقامه نمازجماعت در تمام اداره و نمایندگی های زیرپوشش این شرکت برگزار می شود و اعتقاد بر این است، نمازخانه باید زبیاترین مکان هر اداره ای باشد.



محسن عرب مقصودی با بیان اینکه اقامه نماز و داشتن رنگ و بوی الهی مانع از نفوذ شیطان می شود گفت: ریشه تمام منکرات انسان غفلت از خداوند است.



فرماندار آمل دراین مراسم با اشاره به اینکه کسی که در ترویج فرهنگ نماز حرکت می کند به سعادت می رسد بیان داشت: نماز در مکتب انسان ساز اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است وهیچ عملی از اعمال دینی و افعال عبادی با آن قابل مقایسه نیست.

یدالله اکبرزاده اضافه کرد: نماز امری نیست که فقط بنده را به خالق و پرودگارش نزدیک سازد و حلقه اتصال بین عبد و معبود را شدت بخشد و عشق به خدا را در قلب و باطن او زنده سازد، بلکه این یکی از آثار مطلوبی است که در زندگی نمازگزار ظاهر می‌شود.



درپایان این مراسم از 19نفر عوامل فعال ستاد اقامه نماز اداره ها ونمایندگی های شرکت گاز مازندران تجلیل شد.