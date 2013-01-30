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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۵۸

منصوری عنوان کرد:

افتتاح 9طرح هادی روستایی در شهرستان دیر

افتتاح 9طرح هادی روستایی در شهرستان دیر

دیر- خبرگزاری مهر: معاون فرماندار دیر گفت: 9طرح هادی روستایی در شهرستان دیر طی دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر منصوری عصر چهارشنبه در بازدیدی از طرح هادی روستایی دوراهک اظهار داشت: پروژه‌های مهمی در شهرستان دیر طی دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد که می‌توان به بهره‌برداری از 9 طرح هادی روستایی اشاره کرد.

وی ادامه داد: این طرح‌ها در روستاهای الی جنوبی، وحدت آباد، کنارترشان، لمبدان پایینی، مغدان، شهنیا، کناری، دوراهک و جبرانی با اعتبار شش میلیارد و 750میلیون ریال در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

منصوری بر لزوم رسدگی به وضعیت روستاها تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به اعتبارات خوبی که امسال به این طرح‌ها تخصیص داده شده است درتوسعه عمران روستایی نقش به‌سزایی دارد.

معاون فرماندار دیر به دیگر برنامه‌های دهه فجر در این شهرستان اشاره کرد و از افتتاح ساختمان دهیاری لمبدان پایینی با زیربنای 74متر مربع و با اعتبار 245میلیون ریال خبر داد.

وی اضافه کرد: افتتاح فضای سبز و پیاده‌روسازی روستای آبکش از توابع بخش بردخون با اعتبار 180میلیون ریال از دیگر پروژه‌های توسعه عمران روستایی است.

منصوری افزود: توسعه برق روستایی بخش مرکزی و بردخون با اعتبار سه میلیارد و 172میلیون ریال و افتتاح مرکز بهداشت و درمان دوراهک با اعتبار چهار میلیارد و 640میلیون ریال از دیگر پروژه های توسعه عمران روستایی دراین شهرستان است که در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 1804529

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