به گزارش خبرنگار مهر، همانطور که انتظار می‌رفت بخش ویژه تقدیر از نخستین کارگردان فیلم سه بعدی ایران در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر برگزار شد.

در این بخش از مراسم که ویژه فناوری‌های دیجیتال در سینما و کارهای سه بعدی برگزار شد، عباسیان دبیر جشنواره ناگزیر شد بار دیگر روی سن حاضر شود.

او که بنا نداشت امشب زیاد صحبت کند، از اکران فیلم‌های جشنواره به صورت دیجیتال در جشنواره خبر داد و آن را وعده‌ای محقق شده دانست.

وی در سخنانی گفت: از انجا که سینمای جهان به سمت اکران سه بعدی و دیجیتال پیش می‌رود، سینمای ایران نیز نباید از این تکنولوژی عقب باشد. به همین منظور ما در جشنواره امسال تاکید و توجه ویژه‌ای به این مساله داشتیم.

دبیر سی و یکمین جشنواره فیلم فجر عنوان کرد: امسال همه سینماهایی که میزبان آثار جشنواره هستند ملزم به نمایش دیجیتال آثار شده‌اند و این جای خرسندی دارد که ما به چنین نقطه‌ای رسیده‌ایم و این حاصل تلاش دست‌اندرکاران تولید فیلم‌ها و سینماداران است.

در بخش دیگر این مراسم از علی عطشانی کارگردان فیلم "آقای الف" نخستین فیلم سه بعدی ایران تجلیل شد و عباسیان نیز از وی و همکارانش در ساخت این فیلم تشکر کرد.



اما عطشانی وقتی روی سن آمد چندان صحبت نکرد و تنها ابراز خوشحالی کرد که موفق به دیدار رئیس سازمان سینمایی شده است؛ زیرا پیش از این هر چه تلاش کرده است موفق به دریافت قرار ملاقات با شمقدری نشده است.



بخش دیگر مراسم افتتاحیه طبق برنامه اعلام شده، تقدیر از سه نقاش سردر سینماها بود که در این بخش از سیروس شقاقی، اکبر شیرافکن، منوچهر قاضی‌زاده تجلیل به عمل آمد.

همچنین در این مراسم فرشته طائرپور که در دو بخش اقلام تبلیغاتی برگزیده شده بود، در سخنان کوتاهی از زنده‌یاد مسعود بهنام یاد کرد و همچنین گله کرد که چرا شهر این روزها رنگ و بوی سینما و جشنواره ندارد.

