به گزارش خبرنگار مهر، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی با حضور در افتتاحیه سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به ایراد سخنانی درباره ورود سینمای ایران به چهارمین دهه حیاتاش پرداخت.
وی در اینباره گفت: با توجه به اینکه سینمای ایران به چهارمین دهه حیات خود پا گذاشته است باید برنامهریزی دقیقی برای آن داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه جشنواره فیلم در اصل آغازی برای ورود به دهه چهارم سینمای ایران است، بیان کرد: باید افقهایی که برای سینمای ایران ترسیم میکنیم روشن باشد. همچنین در ترسیم این افق و برنامهریزی به آینده حتما باید تجربیات سه دهه گذشته را مدنظر داشته باشیم و از گذشتهها درس بگیریم.
رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: سینمای ایران ظرفیتهای بالایی دارد و همانطور که تا امروز هم حضور موفقی در جهان داشته است باید این نقاط قوت تقویت شود. برای تقویت سینما نیز ما نیازمند ترسیم افق و سینمای پیشرو هستیم.
شمقدری در بخش دیگر صحبتهایش از تزریق نیروهای جوان به سینمای کشورمان صحبت کرده و گفت: همانطور که امسال در جشنواره فیلم فجر شاهد حضور فیلمسازان جوان با آثار شاخص هستیم، باید شرایط بروز و ظهور جوانان تقویت شود. البته این نسل چهارمیها به نوعی زنگ خطر را برای نسلهای گذشته که خودم هم از آنها هستم، به صدا در آورده است و از حضور جدیاش در سینمای حرفهای خبر میدهد.
این مدیر سینمایی با انتقاد از نسل دوم و سوم سینمایی ایران عنوان کرد: نسل دوم و سوم هنوز در جستجوی مسیرهای طی نشده و در حسرت فرصتهای از دست رفته هستند و در این میان نسل چهارمیها راه را خوب یافته و طی میکنند.
شمقدری در پایان با ابراز امیدواری برای تقویت جشنواره فیلم و فجر و سینمای ایران، گفت: این روزها متاسفانه اختلافات صنفی یا اجرایی در سینمای ایران دیده میشود که این اختلافات هم ناشی از بیتوجهی به ماهیت سینما است در حالی که حیات سینمای ایران در گرو شناخت درست سینما است.
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