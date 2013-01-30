بازیکنان "متین" مغرور نشدند/ تماشاگران ورامینی عالی بودند

مصطفی کارخانه پس از پیروزی قاطع عصر چهارشنبه در مقابل تیم "پیکان" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقابل "پیکان" انگیزه و امید داشتییم و معتقدم هرچه بازیهای متین با تیمهای قوی تر و بهتر باشد، بازیکنان شرایط را بهتر درک می کنند و مصمم به کسب نتیجه مطلوب هستند.

وی ادامه داد: تیم متین برای پیروزی مقابل "پیکان" صف آرایی کرد ضمن اینکه بازی خوبی بود، برای این بازی برنامه داشتیم و سنگینی این بازی را پیش ‌بینی می‌ کردیم و نسبت به انگیزه تیم پیکان نیز آگاهی کامل داشتیم.

سرمربی تیم والیبال "متین" ورامین با تأکید بر اینکه به سه امتیاز این بازی نیاز مبرم داشتیم، بیان داشت: به دلیل حساسیت زیاد بازیها در هفته های پایانی لیگ برتر و هدفگذاری تیمها، این سه امتیاز ارزش زیادی داشت، اگرچه حریف را در خانه اش نیز با نتیجه 3-1 شکست داده بودیم.

وی ادامه داد: با توجه به بازی‌های خوبی که در هفته های گذشته لیگ انجام داده ایم، توقعات از تیم بالا رفته اما امیدوارم بازیکنانم پس از پیروزی مقابل پیکان دچار غرور نشوند و بتوانند شخصیت و ثبات تیمی خود را حفظ کنند.

تماشاگران ورامینی عالی بودند

کارخانه اظهار داشت: هدفگذاری این تیم تازه تأسیس در سال اول حضور در لیگ برتر والیبال، بودن در جمع چهار تیم برتر برای حضور در مرحله "پلی آف" است که کسب رتبه های اول یا دوم نیاز به همدلی و تعامل بیشتر مسئولان باشگاه، مربیان، بازیکنان، مدیران شهرستانی و تماشاگران خونگرم ورامینی دارد.

وی اضافه کرد: تماشاگران ورامینی عالی بودند و روحیه بازیکنان و کادر فنی را بالا بردند تا پیروز باشیم در ضمن چون از پیروزی دور رفت مغرور نبودیم توانستیم پیروز میدان باشیم.

تیم والیبال "متین" ورامین در هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های کشور جام سردار سرلشگر شهید حسن تهرانی مقدم مقابل تیم "پیکان تهران" سه بر صفر پیروز شده و مقتدرانه جایگاه خود را در رده دوم جدول رده بندی تثبیت کرد.

با توجه به نتایج امروز و پس از سپری شدن 19 هفته از رقابت‌های لیگ برتر، پیکان تهران با کسب 42 امتیاز همچنان در صدر جدول رده بندی ماند و متین ورامین نیز با 41 امتیاز جایگاهش در رده دوم را تثبیت کرد؛ کاله مازندران نیز علیرغم شکست امروز خود مقابل میزان خراسان با 37 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

"متین" ورامین در هفته بیستم بازیها، یکشنبه 15 بهمن ماه در دیدار حساس و سرنوشت ساز لیگ برتر، از ساعت 15:30 در سالن غدیر ارومیه، میهمان شهرداری ارومیه است و پیکان تهران نیز در همین روز و همین ساعت در خانه والیبال تهران، میزبان نوین کشاورز خواهد بود.