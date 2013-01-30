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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۴۸

طاهایی اعلام کرد:

200 نخبه مددجو در مازندران شناسایی شدند

200 نخبه مددجو در مازندران شناسایی شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران گفت: 200 نخبه مددجو در استان شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی روز چهارشنبه در مراسم جشن شکرانه توانمندسازی مددجویان مازندران اظهار داشت: موضوع دانش اندوزی و مهارت افزایی مردم، در صدر وظایفی است که در کلام قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص) برای حاکمان و کارگزاران جامعه اسلامی لحاظ شده است.

وی  کمیته امداد امام خمینی(ره) را نمونه بارز عمل به فرامین اسلام در جهت مهارت افزایی مردم دانست و افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) برنامه های خوب و کاربردی جهت توانمند سازی مددجویان داشته و دارد.

استاندار مازندران گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) برنامه های خوب و کاربردی جهت توانمند سازی مددجویان داشته و دارد.

طاهایی بیان داشت: از مجموع  هزار و 400 نخبه خانواده بزرگ کمیته امداد در کشور، 200 نخبه از مازندران است.

وی با اشاره به اقدامات مهم کمیته امداد در جهت توانمند سازی مددجویان، افزود: این رویکرد برگرفته از آموزه های قرآن و اندیشه های نورانی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ست.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1804548

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