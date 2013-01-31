دوره آموزش غیر حضوری قرآن در زنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگارمهر، محمد مسعود اسماعیلی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران،نگاه به قرآن را یک موهبت الهی یاد کردوافزود:باید حرمت قرآن حفظ شود.

وی اظهار داشت:آموزش غیر حضوری قرآن در رشته های ترتیل، روان خوانی،حفظ و مفاهیم قرآن می باشد و در راستای رفع اشکال هم بسیار موثر است.

مدیر دارلقرآن کریم زنجان گفت: برای افرادی که در آموزش غیر حضوری قرآن شرکت کنند گواهی معتبر ارائه می شود.

اسماعیلی، با اشاره به اینکه در پنج سال گذشته جشنواره قرآن برگزار شده افزود:در دو ماه گذشته هم ششمین جشنواره قرآن در استان برگزار شد.

وی در ادامه تاکید کرد: مرکز مشاوره تربیتی در مرکز دارلقرآن کریم زنجان راه اندازی می شود و شماره تماس برای مشاوره 4248844-4249944 است.

مدیر دارلقرآن کریم زنجان یادآورشد: در این راستا ده هزار نرم افزار قرآنی به صورت رایگان در بین مردم توزیع خواهد شد.

اسماعیلی افزود: برگزاری محافل انس با قرآن کریم ، برگزاری جشنواره های قرآنی را در جذب جوانان بسیار موثر اعلام کردوافزود:در راستای جلوگیری از هر گونه آسیب اجتماعی در جامعه باید دستگاههای فرهنگی برنامه های متنوعی قرآنی و فرهنگی را در دستور کار قرار دهند.

وی تصریح کرد:قرآن انسان ساز است و راه درست را به انسان نشان می دهد و در این راستا باید به قرآن ارزش داده شود.

