توزیع 152 تن برنج توسط اتحادیه صنف عمده فروشان و بنکداران در قم

عباس حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توزیع برنج در استان قم گفت: توزیع برنج در استان با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سهمیه هایی که این سازمان تعیین میکند انجام می شود.



وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه خوارو بارفروشان و اتحادیه صنف عمده فروشان و بنکداران اقدام به توزیع برنج در استان می کند بیان داشت: بر اساس سهمیه تعیین شده اتحادیه صنف عمده فروشان میزان 152 تن برنج را طی دو هفته بین اعضایی که عضو صنف هستند و شامل سوپرمارکت ها، فروشگاه ها، مغازه های فروش برنج ها می شوند توزیع کرده تا در اختیار مردم قرار گیرد.



رئیس اتحادیه صنف عمده فروشان و بنکداران مواد غذایی با اشاره به برخورد شدید با متخلفان و محتکران عنوان داشت: اسامی زیرمجموعه های این صنف که برای توزیع برنج در نظر گرفته می شود یک روز قبل از دریافت سهمیه، به مرکز 124 اعلام می شوند و خود مغازه دار ها نیز موظفند پس از دریافت سهیمه، با تماس با شماره 124 دریافت سهمیه برنج توزیعی را اعلام کنند.



وی افزود: بازرسان این صنف نیز بعد از پرداخت سهمیه به شکل نامحسوس کنترل های لازم را انجام می دهند تا از هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود.



حمیدیان با بیان اینکه با گسترش مراکز توزیعی از صفهای طولانی جلوگیری می شود گفت: با این اقدام حتی قیمت برنج توزیعی نیز در بازار آزاد کاهش خواهد یافت.