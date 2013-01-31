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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۳۱

نژادفلاح:

شهریار قطب ورزش پایتخت/ لزوم تناسب امکانات ورزشی با استعدادهای موجود

شهریار قطب ورزش پایتخت/ لزوم تناسب امکانات ورزشی با استعدادهای موجود

شهریار - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از شهریار به عنوان قطب ورزش پایتخت یاد کرد و گفت: باید با توجه ویژه به نیازهای نسل جوان، میان امکانات ورزشی و استعدادهای موجود تناسب ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نژاد فلاح شب گذشته در مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگی ورزشی فجر 91 شهریار که با حضور ائمه جمعه، فرماندار، نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان تهران و جمعی دیگر از مسئولین در محل ورزشگاه جهان پهلوان تختی این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: شهرستان شهریار مملو از استعدادهای ناب است که باید با برنامه ریزیهای مدون و حمایتهای مناسب، گامهای موثری در جهت شناسایی و پرورش این استعدادها برداشته شود.

این مسئول عنوان کرد: اولین قدم در مسیر پرورش قهرمانان ملی و ورزشکاران افتخارآفرین، ایجاد و توسعه زیرساختهای فرهنگی ورزشی است که جز با همکاری و تعامل مثبت میان مسئولان استانی و شهرستانی میسر نمی شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با حمایت مسئولان ارشد در وزارتخانه و همدلی و همیاری مسئولان بویژه در شهرستان شهریار، این امر محقق شده است، همچنانکه هم اکنون نیز شاهد درخشش ورزشکاران بنام و افتخارآفرین این شهرستان در عرصه های مختلف ملی و بین المللی هستیم.

آمادگی اداره کل ورزش و جوانان تهران جهت حمایت از ورزشکاران

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفت: شهریار را می توان قطب ورزشی پایتخت نامید چراکه این شهرستان در مسیر پرورش ورزشکاران و قهرمانان ملی از دیگر شهرستانهای استان تهران پیشی گرفته است.

نژاد فلاح افزود: به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی امکانات ورزشی شهریار، اداره کل از آمادگی کامل جهت حمایت در این زمینه برخوردار است و پیش بینی می شود بدنبال همکاری و تعامل بسیار مطلوب مسئولان شهرستان، اقدامات مطلوبی در حوزه ورزش شهریار صورت گیرد.

کد مطلب 1804560

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