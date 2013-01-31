فعالیت سه هزار فول هاپکیدو کار در مازندران

علی شکری پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از سه هزار ورزشکار در رشته رزمی فول هاپکیدو مشغول به فعالیت هستند، افزود: از این تعداد بیش از 120 فول هاپکیدوکار آملی هستند.

وی از اعلام آمادگی حدود 300 رزمی کار برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی فول هاپکیدو قهرمانی کشور به میزبانی آمل خبر داد.



شکری پور گفت: این مسابقات به مناسب گرامیداشت دهه مبارکه فجر، بیستم بهمن ماه امسال در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار می شود.



وی با بیان اینکه در این مسابقات فول هاپکیدوکاران سراسر کشور در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان وبزرگسالان درآمل با هم رقابت می کنند، افزود: در این مسابقات یک روزه رزمی کاران در رده های نونهالان، نوجوانان و جوانان درهشت وزن و بزرگسالان در10 وزن با هم رقابت می کنند.



رئیس سبک فول هاپیکدو کشور با اشاره به اینکه این مسابقات انتخابی تیم ملی محسوب می شود، تصریح کرد: در پایان این مسابقات سه نفر برتر هر رده سنی به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

وی ادامه داد: 30 نفر برتر رده سنی بزرگسالان به تیم ملی فول هاپکیدوکشور دعوت وبه تورنمنت های بین المللی برون مرزی اعزام خواهند شد.



شکری پور یادآورشد: وزن کشی این مسابقات عصر 19بهمن ماه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار می شود.



