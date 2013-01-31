اجرای طرح آبیاری قطره ای در 423 هکتار باغات آمل

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین اجرای طرح آبیاری تحت فشارقطره ای در سه سال گذشته با اعتبار 11 میلیارد و 600 میلیون ریال از محل اعتبارات بانک کشاورزی بوده که در حدود 423 هکتار از باغ های این شهرستان اجرا شد.



وی به حمایت ویژه دولت برای توسعه طرح آبیاری قطره ای در اراضی کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: 85 درصد ازهزینه های اجرای این طرح تا سقف 35 میلیون ریال در هر هکتار کمک بلاعوض دولت و مابقی هزینه اجرای این طرح با مشارکت کشاورزان تامین خواهد شد.



امینی، به شرایط بهره مندی متقاضیان ازاین تسهیلات نیز اشاره کرد و ادامه داد: متقاضیان می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز ترویج خدمات جهاد کشاورزی و درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مالکیت زمین، مدارک شناسایی مالک، سند مالکیت زمین و مجوز بهره برداری از منبع آب ارائه کنند.

مدیرجهاد کشاورزی آمل، سطح باغهای شهرستان آمل را حدود 20 هزارهکتار اعلام کرد و یادآورشد: در این اراضی میوه های سرد سیری، گرم سیری و نیمه گرم سیری و انواع مرکبات و درختان سیاه ریشه تولید وپروش داده می شود.

وی گفت: طرح آبیاری تحت فشار قطره ای در حدود700 هکتار از باغهای آمل در حال اجرا بوده و این طرح اکنون با استقبال کشاورزان این شهرستان رو به افزایش است.



امینی افزود: برای این طرح که در سالهای گذشته تاکنون در باغ های مرکبات شهرستان آمل اجرا شد، بیش از 22 میلیارد و 793 میلیون ریال تسهیلات به بهره برداران پرداخت شد.

امینی اضافه کرد: هدف از اجرای طرح آبیاری قطره ای، صرفه جویی در مصرف آب و افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی، امکان آبیاری در زمین های شیب دار، افزایش سهولت و سرعت در اجرای عملیات آبیاری و کاهش هزینه های کارگری برای کشاورزان و باغداران است.



