فولادماهان قهرمان مسابقات مینی بسکتبال استان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها به مناسبت میلاد باسعادت پیامبراکرم(ص) و امام جعفرصادق (ع) و با حضور تیم پایگاههای استعدادیابی شهرستان مبارکه، خمینی شهر،فریدن و آکادمی بسکتبال فولادماهان و در خانه بسکتبال اصفهان برگزار شد.

در این مسابقات هر پایگاه با سه تیم سه نفره به همراه یک نفر یار تعویضی، در وقت های 5 دقیقه ای به رقابت پرداختند.

آکادمی و پایگاه های استعداد یابی ماهان با هدف کشف و پرورش استعدادهای بسکتبال استان از مهر ماه سال جاری فعالیت خود را در پنج نقطه استان اصفهان آغاز کرده است.