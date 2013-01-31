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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۳۳

فولادماهان قهرمان مسابقات مینی بسکتبال استان شد

فولادماهان قهرمان مسابقات مینی بسکتبال استان شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم مینی بسکتبال فولادماهان عنوان قهرمانی اولین دوره مسابقات های مینی بسکتبال استان را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها به مناسبت میلاد باسعادت پیامبراکرم(ص) و امام جعفرصادق (ع) و با حضور تیم پایگاههای استعدادیابی شهرستان مبارکه، خمینی شهر،فریدن و آکادمی بسکتبال فولادماهان و در خانه بسکتبال اصفهان برگزار شد.

در این مسابقات هر پایگاه با سه تیم سه نفره به همراه یک نفر یار تعویضی، در وقت های 5 دقیقه ای به رقابت پرداختند.

آکادمی و پایگاه های استعداد یابی ماهان با هدف کشف و پرورش استعدادهای بسکتبال استان از مهر ماه سال جاری فعالیت خود را در پنج نقطه استان اصفهان آغاز کرده است.

 

　

کد مطلب 1804571

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