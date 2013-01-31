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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۱۷

علی پور اعلام کرد:

شاخص پایین اعتبارات ملی مازندران/انتقاد از ضعف مدیران بهداشت و درمان

شاخص پایین اعتبارات ملی مازندران/انتقاد از ضعف مدیران بهداشت و درمان

قائم شهر - خبرگزاری مهر: عضو مجمع نمایندگان مازندران در حالی از شاخص پایین اعتبارات ملی تخصیصی به استان ابراز گله مندی کرد که استیضاح وزرا در زمان باقیمانده عمر دولت دهم را مفید ندانست.

به گزاش خبرنگار مهر، کمال علی پور شامگاه چهارشنبه  در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن آمفی تئاتر شهرداری قائم شهر به پروژه های عمرانی کشور بحث کریدور شمالی و جنوبی، راه آهن و بندر امیرآباد برای  صادرات و واردات اشاره کرد و اظهارداشت: محور تهران به فیروزکوه تقریبا تمام و گدوگ به قائم شهر کاملا تعطیل بود.

وی با اشاره به اینکه افتتاح مجلس نهم نخستین تذکر بنده به وزیر راه و شهرسازی بوده است افزود: با اجرای طرح توسعه متوازن در برنامه پنجم با کاهش ترافیک، حذف دو تونل و مشارکت و همکاری مردم سرخکلا، شیرگاه و بالازیرآب با محقق شدن این عوامل تاخرداد سال آینده محور گدوگ به قائم شهر به بهره برداری می رسد.
 
رئیس کمیته راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به تعطیلی سه ماهه عملیات اجرائی این محور بدلیل عدم مشارکت مردم بالا زیرآب خبر داد و گفت: برای اتمام پروژه گدوگ به قائم شهر 15 میلیاردتومان اعتبار اختصاص یافت.
 
وی به نبود سی تی اسکن در بیمارستان رازی قائم شهر اشاره کرد و گفت: با پیگیری های بنده یک دستگاه سی تی اسکن در این بیمارستان نصب شد.
 
علی پور ازضعف مدیران بهداشت و درمان شهرستان و مازندران انتقاد کرد.
 
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کارخانجات نساجی را به صفر واگذار کردند، اظهارداشت: باید مهم ترین دغدغه مردم و کارگران را به نتیجه برسانیم و شاهد احیاء مجدد آن باشیم.
 
علی پوربا بیان اینکه باید تمام مطالبات پیمانکار پرداخت شود، افزود: قرار شد همه بدهی ها که حدود 11 میلیارد تومان بوده پرداخت شود.
 
وی از نشست با وکیل سرمایه گذارترک خبر داد و اذعان داشت: نتیجه این نشست تا 15 اسفند اعلام می شود.
  
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: برای اجرای طرح مجتمع تجاری، خدماتی و اداری نگین شمال شهرداری از اداره اطلاعات برای ساخت در مکان فعلی استعلام نگرفت.
  
علی پور با بیان اینکه برای اختصاص بودجه و اعتبار به شهرستانها باید با ارائه و تایید طرح استانداری ها بودجه شهرستانها را پرداخت کنند، گفت: باید این مورد در حوزه انتخابیه اصلاح شود.
 
وی افزود: میزان تسهیلات شهرستانها برای اشتغالزایی باید افزایش یابد.
 
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه شاخصه گرانی در کشور عدم نظارت وزارت دادگستری و تعزیرات، مشکل تحریم و نگاه ارزی کشور به برخی کالاها است اظهارداشت: وزارت دادگستری و تعزیرات در بحث تنظیم بازار بسیار ضعیف عمل که مجلس ورود پیدا کرد.
 
وی با بیان اینکه اولویت برای اجرای طرح شهرک صنعتی بشل و رستم کلای قائم شهر می باشد، اظهارداشت: در فاز اول واحد رنگریزی نساجی به شهرک صنعتی انتقال می یابد.
 
وی همچنین برای صادرات مرکبات و برنج اجرای طرح انتزاع در مجلس گفت: با اجرای این طرح  مسئولیت صادرات مرکبات و برنج از وزارت صنعت ، معدن و تجارت به وزارت جهادکشاورزی واگذار می شود.
کد مطلب 1804572

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