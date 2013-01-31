  1. ورزش
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۴۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌مهر - گروه‌ورزشی: آغاز هفته بیستم از مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور و پیگیری هفته هجدهم از رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه دوازدهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و سی‌ام ژانویه سال 2013 میلادی.

- هفته بیستم از رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* گاز خوزستان - فرش آرا
* شهید منصوری - شهرداری تبریز
* هلال احمر - راه ساری

- هفته هجدهم از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* البدر بندر کنگ - فولاد ماهان اصفهان (ساعت 16 - سالن شهدای خلیج فارس)
* استقلال زرین قشم - پتروشیمی بندرامام (ساع 16 - سالن تختی قشم)
* شهرداری گرگان - همیاری زنجان (ساعت 16 - سالن امام خمینی (ره) گرگان)
* صنایع پتروشیمی بندرامام - نفت سپاهان (ساعت 16 - سالن بعثت ماهشهر)
* دانشگاه آزاد - مهرام تهران (ساعت 16 - تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی)

- هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر هندبال آقایان باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* کاسپین قزوین - ثامن الحجج سبزوار
* ستاره فروغ کویر کرمان - فولاد مبارکه اصفهان

- چهارمین دوره رقابت‌های چوگان جام فجر از امروز با حضور چهار تیم در زمین شهدای قصر فیروزه آغاز می‌شود.

- هفته نخست از مرحله برگشت مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با انجام دیدار زیر پیگیری می‌شود:
* پتروشیمی نوری بوشهر - نفت سپاهان تهران (ساعت 16- سالن تنیس روی میز عسلویه)

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدار تیم‌های آتلتیکو مادرید و سویا به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1804573

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها