تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه دوازدهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و سی‌ام ژانویه سال 2013 میلادی.

- هفته بیستم از رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* گاز خوزستان - فرش آرا

* شهید منصوری - شهرداری تبریز

* هلال احمر - راه ساری

- هفته هجدهم از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* البدر بندر کنگ - فولاد ماهان اصفهان (ساعت 16 - سالن شهدای خلیج فارس)

* استقلال زرین قشم - پتروشیمی بندرامام (ساع 16 - سالن تختی قشم)

* شهرداری گرگان - همیاری زنجان (ساعت 16 - سالن امام خمینی (ره) گرگان)

* صنایع پتروشیمی بندرامام - نفت سپاهان (ساعت 16 - سالن بعثت ماهشهر)

* دانشگاه آزاد - مهرام تهران (ساعت 16 - تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی)

- هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر هندبال آقایان باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* کاسپین قزوین - ثامن الحجج سبزوار

* ستاره فروغ کویر کرمان - فولاد مبارکه اصفهان

- چهارمین دوره رقابت‌های چوگان جام فجر از امروز با حضور چهار تیم در زمین شهدای قصر فیروزه آغاز می‌شود.

- هفته نخست از مرحله برگشت مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با انجام دیدار زیر پیگیری می‌شود:

* پتروشیمی نوری بوشهر - نفت سپاهان تهران (ساعت 16- سالن تنیس روی میز عسلویه)

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدار تیم‌های آتلتیکو مادرید و سویا به پایان می‌رسد.