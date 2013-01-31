تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه دوازدهم بهمنماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و سیام ژانویه سال 2013 میلادی.
- هفته بیستم از رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* گاز خوزستان - فرش آرا
* شهید منصوری - شهرداری تبریز
* هلال احمر - راه ساری
- هفته هجدهم از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* البدر بندر کنگ - فولاد ماهان اصفهان (ساعت 16 - سالن شهدای خلیج فارس)
* استقلال زرین قشم - پتروشیمی بندرامام (ساع 16 - سالن تختی قشم)
* شهرداری گرگان - همیاری زنجان (ساعت 16 - سالن امام خمینی (ره) گرگان)
* صنایع پتروشیمی بندرامام - نفت سپاهان (ساعت 16 - سالن بعثت ماهشهر)
* دانشگاه آزاد - مهرام تهران (ساعت 16 - تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی)
- هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر هندبال آقایان باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* کاسپین قزوین - ثامن الحجج سبزوار
* ستاره فروغ کویر کرمان - فولاد مبارکه اصفهان
- چهارمین دوره رقابتهای چوگان جام فجر از امروز با حضور چهار تیم در زمین شهدای قصر فیروزه آغاز میشود.
- هفته نخست از مرحله برگشت مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با انجام دیدار زیر پیگیری میشود:
* پتروشیمی نوری بوشهر - نفت سپاهان تهران (ساعت 16- سالن تنیس روی میز عسلویه)
- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدار تیمهای آتلتیکو مادرید و سویا به پایان میرسد.
