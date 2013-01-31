هزینه در ورزش نوعی سرمایه گذاری است/ استعدادهای جوان شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی شب گذشته در مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگی ورزشی فجر 91 شهریار که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان تهران، ائمه جمعه، فرماندار و جمعی دیگر از مسئولین شهریاری در محل ورزشگاه جهان پهلوان تختی این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر ورزش شهریار در سطح استان تهران از جایگاه بسیار ویژه و مطلوبی برخوردار است که این مساله ناشی از توانمندی جوانان این شهرستان و حمایتهای موثر مسئولین استانی و شهرستانی است.

این مسئول ضمن تقدیر از حمایتهای بی دریغ مسئولین استانی از ورزش شهریار، عنوان کرد: هم اکنون این شهرستان با بهره گیری از توان و استعداد جوانان خود توانسته است در بسیاری از رشته های ورزشی گوی سبقت را از دیگر شهرستانهای تابعه استان تهران برباید اما با توجه به اینکه جمعیت شهریار از بسیاری استانهای کشور بیشتر است باید امکانات نیز متناسب با نیاز و رشد جمعیتی، افزایش یابد.

وی ادامه داد: حمایت مسئولان استانی و شهرستانی از حوزه ورزش و ورزشکاران شهریار، تاکنون مطلوب بوده است اما با توجه به توسعه روزافزون امکانات ورزشی و لزوم بروز رسانی تجهیزات موجود، ارتقای سطح ورزش شهرستان، نیازمند حمایت بیش از پیش مسئولان است.

نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از حضور پررنگ نژاد فلاح در شهریار، گفت: حضور پررنگ مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در شهریار و سایر شهرستانهای تابعه، نشان از اهتمام ویژه این مسئول در احیا و توسعه همه جانبه ورزش استان و به تبع آن شهریار دارد که این مساله خود موجب دلگرمی و تلاش بیشتر فعالان این عرصه خواهد بود.