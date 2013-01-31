اهتمام ویژه فرمانداری در حمایت از ورزشکاران/ زمینه خودباوری جوانان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری شب گذشته در مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگی ورزشی فجر 91 شهریار که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه شهرستان شهریار، روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان تهران و جمعی دیگر از مسئولین در محل ورزشگاه جهان پهلوان تختی این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: همت جوانان شهریار در اعتلای ورزش شهرستان بسیار ستودنی است بطوریکه تعداد زیادی از ورزشکاران این منطقه با حضور در عرصه های مختلف ملی و بین المللی و کسب رتبه های برتر، خوش درخشیده اند.

این مسئول عنوان کرد: شهریار در حوزه ورزش از پتانسیل و توان ویژه ای برخوردار است و باید با شناسایی این استعدادهای بالقوه، زمینه ظهور قهرمانان ملی و افتخارآفرینان بیشتری را فراهم آورد.

حمایت و هدایت استعداد جوانان در مسیر صحیح زمینه ساز افتخارآفرینی است



وی ادامه داد: ثبت رکورد 31 ساعته روپایی و شکستن رکورد جهانی این رشته از سوی ورزشکار شهریاری، نمونه ای از توان و ظرفیت جوانان این شهرستان است که در صورت حمایت و هدایت در مسیر صحیح، به طور قطع قدرت دستیابی به مدارج و سطوح عالی در عرصه های مختلف ملی و جهانی را خواهند داشت.

فرماندار شهریار گفت: امروز دشمن نیز با درک این توان و انرژی تمام نشدنی، از یکایک جوانان ایران اسلامی می هراسد چراکه می داند جوانان این مرز و بوم در هر مسیری که گام بردارند تا دستیابی به عالی ترین مرحله و حصول نتیجه مطلوب، از پای نخواهند نشست.

این مسئول افزود: امید میرود افتتاح این جشنواره سرآغازی برای برنامه های بهتر و کیفی تر در حوزه ورزش باشد تا با حضور در اینگونه مسابقات، زمینه خود باوری هرچه بیشتر نسل جوان فراهم آید چراکه خود باوری بستر اصلی رشد و پیشرفت در تمام عرصه های علمی، فرهنگی، ورزشی و... است.