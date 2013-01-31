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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۳۱

جوهری:

اهتمام ویژه فرمانداری در حمایت از ورزشکاران/ زمینه خودباوری جوانان فراهم شود

اهتمام ویژه فرمانداری در حمایت از ورزشکاران/ زمینه خودباوری جوانان فراهم شود

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهریار از اهتمام ویژه این دستگاه جهت حمایت از ورزشکاران خبر داد و گفت: به منظور استفاده هرچه بیشتر و بهتر از استعداهای نسل جوان، باید زمینه خودباوری این قشر توانمند فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری شب گذشته در مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگی ورزشی فجر 91 شهریار که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه شهرستان شهریار، روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان تهران و جمعی دیگر از مسئولین در محل ورزشگاه جهان پهلوان تختی این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: همت جوانان شهریار در اعتلای ورزش شهرستان بسیار ستودنی است بطوریکه تعداد زیادی از ورزشکاران این منطقه با حضور در عرصه های مختلف ملی و بین المللی و کسب رتبه های برتر، خوش درخشیده اند.

این مسئول عنوان کرد: شهریار در حوزه ورزش از پتانسیل و توان ویژه ای برخوردار است و باید با شناسایی این استعدادهای بالقوه، زمینه ظهور قهرمانان ملی و افتخارآفرینان بیشتری را فراهم آورد.

حمایت و هدایت استعداد جوانان در مسیر صحیح زمینه ساز افتخارآفرینی است

وی ادامه داد: ثبت رکورد 31 ساعته روپایی و شکستن رکورد جهانی این رشته از سوی ورزشکار شهریاری، نمونه ای از توان و ظرفیت جوانان این شهرستان است که در صورت حمایت و هدایت در مسیر صحیح، به طور قطع قدرت دستیابی به مدارج و سطوح عالی در عرصه های مختلف ملی و جهانی را خواهند داشت.

فرماندار شهریار گفت: امروز دشمن نیز با درک این توان و انرژی تمام نشدنی، از یکایک جوانان ایران اسلامی می هراسد چراکه می داند جوانان این مرز و بوم در هر مسیری که گام بردارند تا دستیابی به عالی ترین مرحله و حصول نتیجه مطلوب، از پای نخواهند نشست.

این مسئول افزود: امید میرود افتتاح این جشنواره سرآغازی برای برنامه های بهتر و کیفی تر در حوزه ورزش باشد تا با حضور در اینگونه مسابقات، زمینه خود باوری هرچه بیشتر نسل جوان فراهم آید چراکه خود باوری بستر اصلی رشد و پیشرفت در تمام عرصه های علمی، فرهنگی، ورزشی و... است.

کد مطلب 1804579

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