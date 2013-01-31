دانشگاه دریانوردی چابهار درزمینه خودکفایی نیروهای متخصص نقش مهمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر سید یحیی رحیم‌ صفوی عصر چهارشنبه در سفر به شهر بندری چابهار از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی به عنوان قطب دریانوردی ایران دیدن کرد و اظهار داشت: با وجود نیروهای متخصص در این دانشگاه در آینده نزدیک در بسیاری از موارد نیاز صنعت دریانوردی به خودکفایی دست خواهیم یافت و این دانشگاه در رسیدن به این مهم می تواند نقش پررنگ و هدفمندی را ایفا کند.

وی از نزدیک با بسیاری از توانمندی های علمی و تخصصی واحدهای آزمایشگاهی، کارگاه های دریایی و دیگر واحدهای این دانشگاه آشنا شد و افزود: با توجه به تحریم های جهان غرب بر ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، باید در راستای رسیدن به خودکفایی علمی و صنعتی با همه توان گام برداریم تا بتوانیم تحریم ها را با نبوغ و توانمندی های جوانان متخصص ایرانی شکسته و در جهاد مقدس علمی به اهداف تعیین شده دست یابیم.

رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار نیز این بازدید ضمن بیان توانمندی های رو به رشد این دانشگاه در صنعت دریانوری بیان داشت: نیروهای متخصص این دانشگاه امروز به حدی در بومی سازی برخی از فناوری های جدید پیشرفت کرده اند که در آینده نزدیک می توانیم این دستاوردهای پیشرفته که محصول تلاش جوانان ایرانی می باشد را معرفی کنیم.

امین بهزاد مهر گفت: دستیابی به فناوری های نوین و بومی کردن این فناوری ها توسط متخصصان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار می تواند بسیاری از معادلات در تحریم های دریایی را با شکست همراه کرده و آغازی بر ایجاد بومی سازی صنعت دریایی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری ایران باشد.