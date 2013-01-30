فرش سبز در کوچه انقلاب/ جای خیلی ها خالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر امشب 11 بهمن ماه با حضور محمد حسینی وزیر ارشاد، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی، محمدرضا عباسیان دبیر جشنواره، جمعی از هنرمندان و عوامل فیم های حاضر در این رویداد و علاقمندان به سینما در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که اجرای آن برعهده محمد سلوکی بود، پس از قرائت قرآن، گروه وصل یار قطعه ای را برای مدعوین اجرا کردند. پس از آن سلوکی به میهمانان خوش آمد گفت.

پس از پخش نماهنگی از نغمه های محمدی به مناسبت تولد پیامبر اکرام (ص)، نماهنگی دیگر درباره سینما به همراه بریده فیلم هایی همچون "مسافران"، "چهارشنبه سوری"، "وقتی همه خواب بودند"، "آب و آتش"، "کمال الملک"، روسری آبی"، "سوپر استار"، "بوی کافور، عطر یاس"، "مادر"، "آژانس شیشه ای و.. به نمایش در آمد. که در این بخش فیلم ها با استقبال و تشویق مدعوین همراه بود.

صحبتهای دبیر جشنواره، رئیس سازمان سینمایی و وزیر ارشاد

پس از آن محمد رضا عباسیان دبیر جشنواره فیلم فجر گفت:من کودک انقلاب اینک میانسال دبیر این رویداد هستم. کودکان انقلاب جای پای بزرگان انقلاب گذاشته اند.

وی که از از ارائه هر گونه آماری در زمینه برگزاری جشنواره خودداری کرد، افزود:آمار و شمارگان در قبال هنر کم می آورند. من امشب هیچ نمی گویم. امیدوارم عمل دست اندرکاران برگزاری جشنواره محتاج حرف نباشد. ما هر چه کرده باشیم در مقابل قد بلند انقلاب کم است. شاید بلند قدی سینما کوتاهی قامتمان را بپوشاند و بلند نشانمان دهد. امیدوارم در آئین اختتامیه حرفی برای گفتن باشد.



پس از صحبتهای دبیر جشنواره نماهنگی از مراحل اجرایی برگزاری جشنواره پخش شد. سپس جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی و وزیر ارشاد صحبت هایی را درباره جایگاه سینما و برگزاری این رویداد ارائه کردند.



دعوت از سینماگر چینی



در ادامه پس از معرفی بخش بین الملل این رویداد، به دعوت مجری مراسم، فنگ شو گین پول ساز ترین سینماگر چین به روی صحنه آمد و گفت:جشنواره فیلم ها در حقیقت مراسم همه اهالی سینما است. یک فرصت برای فرهنگ های مختلف است. از جشنواره فجر تشکر می کنم که این فرصت این گرانبها را به چینی ها اختصاص دادند.



اهدای سیمرغ بلورین به برندگان بخش اقلام تبلیغی



پس از صحبتهای این سینماگر، نمایی از آثار سینمای چین به تصویر در آمد. سپس با حضور وزیر ارشاد، دبیر جشنواره و محمد احمدی یکی از داوران بخش اقلام تبلیغی جوایز این بخش اهدا شد.

فرشته طائرپور برنده بهترین پوستر فیلم برای "آئینه های روبرو" گفت:امشب همه غایبنی می توانستند باشند و نیستند مانند مرحوم مسعود بهنام، هنرمندان دیگری هم می توانستند باشند که اینجا نیستند مانند رخشان بنی اعتماد.



وی افزود:از داوران تشکر میکنم که به مواد تبلیغی فیلم "آئینه های روبرو" توجه کردند. من این جایزه را به قالیباف شهردار تهران هدیه می کنم. نه به خاطر خدماتی که به شهر تهران ارائه کردند. بلکه شاید توجه ای در وی ایجاد شود و به سهم نزدیک به صفر از عرصه تبلیغات سینما که در مقایسه با چیزهایی که ما این روزها در تبلیغات شهری می بینیم اهمیت دهد.



وی افزود: کشوری که صاحب سینمای ملی است جای افسوس دارد چهره اش از روح و هویت سینمایی اش تهی باشد. کاری ندارد به چهره شهرمان چهره سینمایی بدهیم. سینمای ایران محترم و عزیز است. مسئولین آگاه باید بدانند که ما با تمام مشکلات عوارض پرداخت می کنیم پس توجه بیشتری به این موضوع نشان دهند.



تقدیر از عوامل اولین فیلم سه بعدی و نقاشان سردر سینماها



در ادامه با حضور عباسیان دبیر جشنواره فجر، رئیس سازمان سینمایی از علی عطشانی کارگردان "آقای الف" و بابک محقق طراح سه بعدی این فیلم به عنوان اولین فیلم بلند سینمایی سه بعدی، تقدیر شد.



عباسیان در ادامه عنوان کرد:تکنولوژی در دنیا به سمت دیجیتال رفته است. از این رو در این رویداد کلیه سینماها با همکاری دوستان به سیستم دیجیتال مجهز شده است. تمامی فیلم ها نیز به نسخه دیجیتال تبدیل شده است. به همین جهت با توجه به پیشرفت تکنولوژی در این مراسم از اولین فیلم سه بعدی سینمای ایران تقدیر می کنیم.



علی عطشانی پس از دریافت لوح تقدیر گفت:خوشحالم که در این مراسم من شمقدری را از نزدیک دیدم. در این چند ماه که شمغول ساخت فیلم بودم چندین بار خواستم از وی وقت ملاقات بگیرم که این اتفاق نیفتاد. از همه شما دعوت می کنم فردا صبح به دیدن فیلم "آقای الف" در ایوان شمس بیایید.



در ادامه نیز از سه نقاش پیشکسوت سردر سینماها تقدیر شد. پس از آن نیز نماهنگی از درگذشتگان سینمای ایران در این یک سال پخش شد که این بخش با اجرای تعدادی از گروه موسیقی وصل یار همراه بود.



بزرگداشت نادر طالب زاده با یوسفعلی میر شکاک



در ادامه در بخش بزرگداشتهای این رویداد، نادر طالب زاده به همراه یوسفعلی میر شکاک از پله های دکور طراحی شده وارد صحنه شدند.



میرشکاک درباره طالب زاده گفت:من حاج نادر را در کنار سید شهید آوینی شناختم. روزی به دعوت آوینی قرار شد برویم و فیلم "برلین زیر بال فرشتگان" را ببینیم. که گویی دو فرشته از آسمان آمدند تا تقدیر من را به گونه ای رغم بزنند تا در این سرزمین بمانم.



وی افزود: آن یکی در فکه به آسمانیان پیوست و آن یک در نزد من. طالب زاده از کسانی است که کمترین فضیلت او ساخت مستند است. امیدوارم این بزرگوار همچون درخت مایه گستر سر من نگه داشته شود تا نسبت من را با آسمان نگه دارد.



در ادامه نادر طالب زاده عنوان کرد:میر شکاک را دوست داریم و جای آوینی خالی است. کاش در زمان حیات وی از او هم تقدیر می شد. بهترین هنرمند زمان در حال حاضر آوینی است. خوشحالم اینجا با میرشکاک آمدم. تمامی بزرگانی که کمک می کنند و حامی این اتفاق هستند، خداوند درجه آنها را بالاتر ببرد.



تقدیر از الماسی با فرامرز قریبیان



در بخش تقدیر از جهانگیر الماسی نماهنگی از بریده فیلم های وی به نمایش درآمد. وقتی وی با قریبیان به صحنه وارد شد. نوجوانی با یک گاری انار نیز وارد صحنه شد که این بخش با اجرای موسیقی سنتی همراه بود.



الماسی عنوان کرد:سپاسگزارم از مردم ایران، از اساتیدم همچون مشایخی، قریبیان و تمام کسانی که در این سالها به من نکته ای آموختند. من اناری که از دست این نوجوان گرفتم به فرامرز قریبیان هدیه می کنم. من برای حضور در اولین فیلمم درسینمای بدنه، به شمال سفر کردم. به ویلای رفتم و همه عوامل سرکار بودند. اما قریبیان در این خانه تنها بود. او مثل حالا همین قریبیان سینمای ایران بود. او من جوان را به گرمی پذیرفت و روی من را بوسید.



در ادامه قریبیان گفت:من فکر نمی کنم کار مهمی در سینمای ایران انجام دادم. این روحیه و کاراکتر من است. من الماسی را آن زمان نمی شناختم. جوان بود و از وی استقبال کردم. وی به من لطف دارد و شاید موضوع را کمی بزرگ کردند. از وی و همه شما سپاسگزارم.



تقدیر از مهری شیرازی با مریلا زارعی و نیکی کریمی



در این بخش مریلا زارعی گفت:خوشحالم دراین جمع هستم. شب عزیزی است. اینکه من در راه بازیگری کارم را ادامه دادم طراحی چهره پردازی چیره دستی همچون شیرازی است. من توسط مهین نویدی وارد سینما شدم و با دستان پر مهر شیرازی این لحظات را سپری کردم. دستان گرم وی ما را با آرامش همراه می کند. اهالی سینما می دانند که یک فاصله غریبی بین من و این بانو افتاده بود. امشب فرصتی شد تا در میان این جمع دستان وی را ببوسم.



مهری شیرازی هم افزود:من از همه شما سپاسگزارم. از همه تشکر می کنم که من را شایسته این تقدیر دانستند.



تقدیر از کمال الملک سینمای ایران



پس از پخش نماهنگی از حضور وی در سینمای ایران، جمشید مشایخی واردشد و به صحنه ادای احترام کرد. محمد سلوکی مجری مراسم به جهت پیشکسوت بودن این بازیگر، از تمامی هنرمندان خصوصا نسل جوان سینمای ایران دعوت کرد تا روی صحنه حاضر شوند. کوروش تهامی، امین حیائی، رضا ناجی، احمد میرعلائی، پویا امینی، محمد متوسلانی، جواد شمقدری و دبیر جشنواره نیز روی صحنه حاضر شدند و به وی ادای احترام کردند.



در ادامه جمشید مشایخی با تشویق حاضرین روبرو شد، گفت:این اولین باری است که یک شاگرد مورد تشویق بزرگان قرار می گیرد. افتخار می کنم همیشه شاگردم. وی صحبتهای خود را با یک بیت از حافظ به پایان رساند.



در پایان این مراسم نیز قطعه ای دیگر گروه وصل یار اجرا کردند.

حاشیه ها:



- این مراسم با 25 دقیقه تاخیر آغاز و پس از دو ساعت به پایان رسید



- مثل روال هر سال بیرون تالار وحدت مملو از جمعیتی بود که از علاقمندان به سینما بودند. آنها بازیگران و هنرمندان را از پشت نرده های تالار می دیدند. البته برخی نیز به دنبال کارت بودند تا وارد مراسم شوند.



- امسال نیز مثل سال گذشته فرش سبز در کوچه انقلاب برای حضور هنرمندان وسینماگران پهن شده بود که آنها طی مراسم ویژه ای از این طریق وارد سالن شدند.



- در کنار عوامل فیلم "حوض نقاشی" صندلی برای مرحوم مسعود بهنام قرار گرفته بود که روی آن یک تاج گل به همراه عکس وی بود.



- دکور مراسم قابل توجه بود و طراحی آن بر اساس معماری تاریخی سنتی انجام شده بود و با تصاویر سه بعدی جلوه زیبایی ایجاد کرده بود.

- در بخش بزرگداشت جمشید مشایخی، سلوکی از هنرمندان خواست روی صحنه حاضر شوند. اما در این میان چند نفر از علاقمندان سینما نیز روی سن آمدند که سلوکی به آرامی از آنها خواست این صحنه را ترک کنند.



- در پایان قطعه ای توسط گروه وصل یار اجرا شد که برخی از مدعوین سالن را ترک کردند و بیشتر صندلی ها خالی بود.

- پس از پایان آئین افتتاحیه، مراسم آتش بازی در محوطه تالار وحدت برگزار شد.



- در این مراسم هنرمندانی همچون منوچهر محمدی، مازیار میری، علی روئین تن، هومن بهمنش، محمد هادی کریمی، هنگامه قاضیانی، محسن علی اکبری، مهرداد خوشبخت، روناک یونسی، الهام حمیدی، امین حیائی، نیلوفر خوش خلق، سروش صحت، فرهاد قائمیان، رامتین لوافی پور، مهرداد صدیقیان، بهنام بهزادی، ابراهیم اصغری، شفیع آقا محمدیان، هاشم میرزاخانی، بهمن حبشی، همایون ارشاد، حمید بهمنی، غلامرضا آزادی، مهدی صباغ زاده، بهرام توکلی، سعید ملکان، هادی مقدم دوست، محمدرضا شفیعی و... حضور داشتند.