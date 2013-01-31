شهر 82 ساله گلستان "ونیز" شد/ جای پای خالی بلوطها بر تن زخمی زاگرس

شهر 82 ساله گلستان "ونیز" شد/ تن خیس بندرترکمن

هشتاد و دو سال از شهر شدن بندرترکمن می گذرد ولی همواره آبگرفتگی مشکل دیرینه این شهر قدیمی در غرب گلستان بوده است. این مشکل به بقدری طی ماه های اخیر تکرار شده که گویی ونیز دیگری در گلستان سر برآورده است.

بروز بارشهای تند و رگباری سبب می شود تا خیابانها و معابر بندرترکمن به رودخانه مبدل شوند و مشکلاتی را برای شهروندان منطقه ایجاد کند.بیشتر مشکل آبگرفتگی بندرترکمن به دو خیابان امیرکبیر و اباذر بر می گردد که ساکنان این مناطق با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

وضعیت توپوگرافی، نداشتن شیب طبیعی و تکمیل نشدن طرح فاضلاب شهری از جمله مسائلی است که مشکل آبگرفتگی شهر بندرترکمن را حاد تر کرده است. در عین حال برخی مسئولان شهرستان بندرترکمن، اجرای طرح سنگفرش شدن خیابانها را یکی از راهکارها برای رفع مشکلات آبگرفتگی در شهر عنوان می کنند.

کریمان قلب زمین را گرم می کنند/ بزرگترین جشن آتش جهان در کرمان

همزمان با جشن باستانی سده کرمانیان در کنار هموطنان زرتشتی با حضور در باغچه بداغ آباد شهر کرمان بزرگترین جشن آتش جهان را برپا می کنند و عقیده دارند با این کار دل زمین گرم می شود و سردی زمستان به گرمی بهار روی می آورد.

استان کهن کرمان از دیر باز شاهد انجام آئینهای کهن ایرانی است و همچنان بسیاری از آئینهای کهن ایران زمین که در بسیاری دیگر از شهرها به فراموشی سپرده شده است در کرمان با شور و شوق فراوان اجرا می شود.

از جمله این کهن آئینها می توان به برگزاری جشن سده در شهر کرمان اشاره کرد، دیار کریمان از دیر باز میزبان هوطنان زرتشتی بوده است هر چند کرمان بیشترین جمعیت زرتشتیان را در خود جای نداده است و آئین جشن سده در برخی دیگر از شهرهای ایران نیز اجرا می شود اما این آئین دقیقا مطابق آئینهای کهن ایران همچنان در شهر کرمان به عنوان بزرگترین جشن آتش جهان برگزار می شود.

تبدیل طبیعت همدان به دوزخ زباله‌ها/ روزانه دو هزارتن پسماند دفن می‌شود

ساده ترین راه برای خلاص شدن از شر زباله ها دفن آنهاست ولی این در حالی است که در برخی از شهرهای استان همدان حتی جایی برای دفن زباله هم در نظر گرفته نشده است و عمدتا زباله ها به غیراصولی حمل می شود و گاهی در مکانی رها می شود.

این در حالی است که این شیوه مخاطراتی برای محیط ایجاد می کند و علاوه بر آلوده کردن خاک، منابع آب را نیز آلوده خواهد کرد و در زمانی که استان همدان با کمبود آب روبروست آلوده شدن آنها مشکلات زیادی برای شهرها و روستاها ایجاد می کند.

معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست استان همدان در خصوص محل دفن زباله ها می گوید: اصل بر این است که هر شهر محل دفن زباله داشته باشد اما در استان همدان این اتفاق آن چنان صورت نگرفته و در حال حاضر شهرستان های بهار، جورقان و مریانج زباله های خود را در محل دفن زباله های همدان دفن می کنند.

مجیدرضا مهری افزود: روزانه دو هزار تن زباله شهری و خانگی در استان همدان تولید می شود که از 27 شهر استان 20 شهر دارای محل دفن زباله هستند که البته این محل دفن ها نیز اصولی نیست.

جاده قم - گرمسار؛ پروژه نامهربانی که ماندگار شد

محور قم به گرمسار به دلیل برخی مشکلات فنی، استاندارد نبودن و افتتاح قبل از آماده شدن امکانات خدماتی و ایمنی، همچنان حادثه خیز است و مسافران این مسیر با خطر مرگ مواجه هستند.

فرض کنید روی بدن ماری سیاه و پر پیچ و خم که مدام جان می‌گیرد در جاده‌ای غیراستاندارد، نا امن و دارای مشکلات فنی در کویر و با امکانات محدود مسیری با طول 150 کیلومتر بیابانی، یکنواخت، خسته کننده و خواب آور که هیچ‌گونه تعمیرگاه یا آبادی و حتی پمپ بنزین ندارد حرکت می‌کنید.

محور نا‌امنی که وزارت راه بدون هماهنگی با پلیس راه نسبت به گشایش آن اقدام کرد و در آن علائم راهنمایی و رانندگی، خط‌کشی صحیح و نصب گاردریل و اصلاح شانه‌ها انجام نشده و در یک سال و 6 ماه که از افتتاح آن می‌گذرد، بیش از 150 مورد تصادف رخ داده که جان بیش از 50 نفر را در صحنه گرفته و بسیاری را راهی بیمارستان کرده و باعث ایجاد خسارات مالی و خطرات و مشکلات زیاد برای مردم شده است.

دلگرمی مردم در اوج زمستان/ مصوبه گازرسانی که اجرا نشد

شهرهای دیشموک و قلعه رئیسی در میان کوهستانهای سترگ زاگرس مرکزی در غرب استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند. دو منطقه محرومی که در دهه 80شهر شدند تا زمینه برای زدودن غبار محرومیت از چهره آنها فراهم آید. اگرچه هنوز هم با فقر و محرومیت دسته و پنجه نرم می کنند.

این روزها هوای دیشموک و قلعه رئیسی سرد است. اما مردم ای دیار هنوز دل گرم اند که شاید مصوبه سفر استانی گازرسانی به این دو شهر محقق شود. مصوبه ای از دور سوم سفرهای استانی دولت به کهگیلویه و بویراحمد که بارها مسئولان خبر از اجرایی شدن آن دادند اما چهار زمستان گذشت و شعله گازی در این دو شهر روشن نشد.

جای پای خالی بلوطها بر تن زخمی زاگرس

روزگاری تا چشم کار می کرد درخت بلوط در کوهدشت بود و سایه ساری که جای خواب آرام رهگذران خسته بود، شاخه های ستبری که جای تاب بازی دخترکان روستایی، هیزم های خشکی که گرمی اجاق ایل بود و دانه های بلوطی که نان سال های قحطی....

درختان تنومند بلوطی که شانه به شانه ی هم جنگل های انبوهی بودند و دست های دعایشان همیشه به آسمان بود تا دعای بارانی بخوانند و امروز تنها جای پایی از آنها باقی مانده که حکایت از رد وحشی تیغه های گاوآهن دارد و تیغه ی بی رحم تبرهایی که سالهاست است به جان جمعیت سبز و ستبرشان افتاده است.

کشاورزان به طمع وسعت دادن زمین هایشان تراکتورها را به سمت نابودی شان راندند و عده ای هم تبر بر تنه شان کوبیدند تا تنها ساعتی زغال کباب خود را گُر کنند. و امروز تا چشم کار می کند قامت لاغر تک و توک درخت هایی است که از این هجوم چندساله جان به در برده اند و دور از چشم مسئولان مرگ را انتظار می کشند.

سالهاست رسانه های مختلف دهان های انتقادی شده اند تا فریاد استمداد درختان بلوط کوهدشت را هوار بکشند اما از مسئولان تنها سکوتی به گوش می رسد و دست های روی دستی که آستین همتی را بالا نمی زنند.

پنجه های فشرده فقر در قلب اقتصاد/لزوم بازنگری در مبارزه با قاچاق

از چه بگویم از خانه های بی فرش و سقف های روزنه دار که در تابستان مورد هجوم مار و عقرب است و در زمستان مورد هجوم باد و باران و یا زنانی که در پنجشنبه بازار میناب و یا در حاشیه شهر بندرعباس می بینیم منشا افزایش قاچاق، پنجه های فشرده تر شدن فقر در سرزمین اقتصادی ایران است.

من به سراغ آنها رفته ام و از ایشان پرسیده ام، زنی را دیده ام که عفاف او از حجاب محکمش پیدا بود، اما آنچنان در پنجه های فقر فشرده شده بود که بسته های کوچک و بزرگ سیگار را می فروخت. در هنگام اذان جانمازش را پهن می کرد و به نماز می ایستاد و سپس مشغول کسب و کارش می شد» اینها بخشی از جملاتی بود که یک زن هرمزگانی در دور اول سفر هیئت دولت در دیدار با فرهیختگان و نخبگان استان با ریاست محترم جمهور مطرح کرد و مورد تفقد ویژه رئیس جمهور قرار گرفت.

هرچند برای دیدار ها و سفرهای بعدی حتی دعوت هم نشد. آنچه حقیقت و واقعیت دارد این است که قاچاق کالا سالهاست به دلیل مجاورت در حوزه کشورهای خلیج فارس، دامنگیر هرمزگان شده و هزینه های بسیاری را برای مقابله با آن صرف خود می کند.

بهارستانیها در محاصره بوی تعفن رودخانه ها/ مردم کلافه؛ مسئولان بی توجه

ساکنان اکثر نقاط شهرستان بهارستان به دلیل بوی تعفن رودخانه های موجود، کلافه شده اند و از وجود حیوانات موذی رنج می برند، اما مسئولان تاکنون هیچ اقدامی برای رفع این مشکلات نکرده اند.

یکی از مسائلی که شهروندان بهارستانی سالهاست که با آن دست و پنجه نرم می کنند، وجود سه رودخانه جاری از فاضلاب خانگیدر نقاط مختلف این شهرستان است که سلامت شهروندان را به دلیل بی تدبیری مسئولین با خطر جدی مواجه ساخته است.

بسیاری از ساکنین حریم رودخانه شادچای از وضعیت موجود گلایه مند هستند و معتقدند که مسئولان مرتبط با این معضل تاکنون برغم وعده های داده شده اقدام چندانی انجام نداده اند چون روزانه به مشکلات این منطقه افزوده می شود.

سایه بی‌مهری مردم بر سر سینماهای یزد/ سرمایه هایی که خاک می خورند

در شرایطی که سینماهای کشور در رکودی بی سابقه به سر می برند، گویا این خمودگی و سکوت گریبان سینماهای یزد را نیز گرفته و باعث کاهش مخاطبان آن در استان شده است.

سینماهای استان یزد حکایت های فراوانی در دل خود دارند و مخاطبان گریزان را به سوی خود می خوانند اما گویا مشکلات مالی، ضعف فیلمنامه، مدیریت ضعیف و ارائه کارهای مخاطب گریز باعث استقبال ضعیف مردم از سینما شده است.

گرچه استان یزد در زمینه های اقتصادی، کشاورزی، اجتماعی، علمی و آموزشی در کشور نمونه است اما بی توجهی به بعد فرهنگی در برخی مسائل به ویژه توجه به فیلم و فیلم سازی و سینما در این استان باعث شده تا همچنان سینماهای استان از نبود مخاطب رنج ببرند و حتی به تعطیلی و خاک خوردگی، روزگار سپری کنند.