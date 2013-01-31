محرومیت دوساله عضو تیم ملی پینگ پنگ/راز سلامتی از زبان پیرمرد 111 ساله

محرومیت دوساله عضو تیم ملی پینگ پنگ به خاطر یک مصاحبه!

افشین نوروزی که یکی از با استعدادترین پینگ پنگ بازان ایرانی بود تنها به علت یک مصاحبه، دو سال محروم شد و این تصمیم یکی از مستعدترین ورزشکاران ایرانی را تا مرز نابودی کشاند.

خیلی وقت بود خبری از افشین نبود. از زمانی که نوشاد و نیما عالمیان به صورت انحصاری به همه تورنومنتهای بین المللی فرستاده شدند. از زمانی که شهناز رئیس فدراسیون تنیس روی میز سابق استعفا داد و اردوهای تیم ملی کم و کمتر شد و بعد از آن که مدارکی جمع کرد که خوزستانی بودن خودش را به اداره کل ورزش و جوانان استان ثابت کند، تا همین دو هفته پیش که خبر محرومیت سنگینش در رسانه ها شوک عجیبی به جامعه تیس روی میز کشور وارد کرد.

با اینکه بسیاری از کارشناسان گفته های درون آن مصاحبه را که موضوع اصلی اش کم کاری های فدراسیون بود تائید کردند و نوروزی هم حرفهایش را تکذیب نکرده اما رئیس فدراسیون در یکی از برنامه های ورزشی صدا و سیما، اعلام کرد: «افشین باید حرفهایش را تکذیب کند و عذرخواهی کند». به گفته محمد زارع پور حرف های افشین دخالت در امور فدراسیون بود. اما نوروزی موافق این نظر نیست و می گوید: « تمام کارشناسانی که صحبت کردند، گفتند که حرفهای من در آن مصاحبه دخالت در امور فدراسیون محسوب نمی شود. من به عنوان کسی که می توانم حرفم را بزنم و زمانی نماینده بازیکنان در کمیته فنی تیم ملی و مجمع فدراسیون بودم، این مسائل را که مشکل همه بازیکنان است مطرح کردم، اما فدراسیون این مسئله را دخالت دانست و برخورد شدید کرد.»

شکایت ساده‌ای که به پرونده‌ای قطور تبدیل شد

مردی که برای شکایت از درخواست رشوه در ازای انجام شدن کارش در شهرداری به دادگستری اراک شکایت برده بود شاید گمان نمی‌کرد با این کار از پرونده 1500 صفحه‌ای ارتشا توسط برخی عوامل شهرداری اراک و خارج از آن پرده بر می‌دارد و بزرگترین پرونده مالی تاریخ اراک را به نام خود ثبت می‌کند.

زمستان گذشته بود که شایعاتی مبنی بر دستگیری عوامل شهرداری در اراک پیچید و اوایل امسال این شایعه محقق شد و پرونده 1500 صفحه ای ارتشا در این نهاد تشکیل شد.

بالاخره بعد از ماه ها انتشار اخباری پیرامون پرونده مالی در شهرداری و شورای شهر اراک، این روزها مردم شهر شاهد برگزاری دادگاه علنی عوامل اولین پرونده حجیم ارتشا در اراک هستند.

واکنشهای متفاوت به حادثه جکت فاز 13 پارس جنوبی

جکت فاز 13 پارس جنوبی که توسط شرکت صنعتی دریایی صدرای بوشهر ساخته و برای نصب در خلیج فارس حمل شده بود، در آخرین مراحل نصب در موقعیت دریایی خلیج فارس دچار سانحه شد و باعث شد تا این جکت در آب های خلیج فارس غرق شود.

در این بین مسئولان وزارت نفت و مدیران شرکت صدرای بوشهر عکس‌العمل‌‌هایی نسبت به این موضوع داشته‌اند و در حالی که نفتی‌ها مسئولیت جبران این حادثه را شرکت صدرا اعلام کرده‌اند، مدیرعامل شرکت صدرا اعلام کرده که عملیات حمل و رهاسازی جاکت در دریا با کمال دقت و رعایت همه مسائل فنی و ایمنی برابر رویه‌های مصوب و با موفقیت انجام شده است.

در حالیکه مسئولان شرکت صدرا از آمادگی کشتی جرثقیل دار اچ ال 5000 برای نصب سازه های گازی پارس جنوبی خبر داده و اعلام کردند که این جرثقیل تمام گواهینامه‌های لازم را اخذ کرده است، برخی از مسئولان در اظهار نظرهای خود، شکسته‌شدن بوم جرثقیل عظیم شرکت صدرای بوشهری را علت بروز این حادثه اعلام کردند ولی مدیرعامل شرکت صدرا اعلام کرد که این جرثقیل هیچ‌گونه مشکل فنی نداشته و در این حادثه نقشی نداشته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در اظهار نظری اعلام کرده که همه مراحل طراحی، ساخت و نصب جکت بر عهده شرکت صدرا به عنوان پیمانکار بوده و این شرکت مسئولیت جبران این حادثه را دارد.

انجام حکم قطع ید یک سارق در شیراز

با حکم مراجع قضایی حکم قطع ید یک سارق 29 ساله در ملاء عام انجام شد.

این سارق در قالب یک گروه 10 نفره اقدام به سرقتهای متعدد در شهر شیراز کرده و همچنین به داشتن رابطه نامشروع و ... محکوم است. علاوه بر اجرای حکم قطع ید، این سارق به رد مال و سه سال زندان نیز محکوم شده است.

امدادگران قربانی تصادفی دیگر در "خرم زال"

علی رغم هشدارهای رسانه ها به ویژه خبرگزاری مهر در مورد نواقص آزاد راه خرم آباد - پل زال و ضرورت آسیب شناسی در این زمینه متاسفانه با بی توجهی مسئولان امر باز هم امدادگران قربانی حادثه ای دیگر شدند.

به دنبال وقوع تصادف دو دستگاه تریلر در کیلومتر اول آزادراه خرم آباد - پل زال، پس از عوارضی سمت خرم آباد و متعاقب آن وقوع چند تصادف زنجیره ای دیگر 17 نفر مجروح و 5 نفر فوت شدند که عمده مجروحان و فوتی های این تصادف زنجیره ای دلخراش "امدادرسانان" به مصدومین تصادف اولیه بودند.

وقوع 197 زلزله طی سه ماه در یزد/ تا زلزله 6 ریشتری جای نگرانی نیست

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با بیان اینکه در یزد طی سه ماه گذشته بیش از 197 زلزله به وقوع پیوسته است،‌ گفت: 29 مورد از این زلزله ها بالای سه ریشتر گزارش شده است.

غلامرضا برزگری در نشست مشترک معاون عمرانی استاندار یزد با 10 نفر از مدیران کل حوزه این معاونت و خبرنگاران اظهار داشت: اغلب زلزله های یزد در مناطقی مانند طبس رخ داده که این مناطق قبلا در زلزله ها دچار ویرانی و سپس در بازسازی، مقاوم سازی شدند.

وی افزود: در این مناطق و اغلب مناطق استان یزد، بروز زلزله پنج تا شش ریشتری هم جای نگرانی ندارد.

برزگری با بیان اینکه کارشناسان معتقدند انرژی زمین در حال تخلیه است، عنوان کرد: در سال گذشته نیز هزار و 315 مورد زلزله بالای یک ریشتر در استان یزد به ثبت رسیده و در سال جاری نیز به طور قطع آمار زلزله های کوچک و بزرگ یزد از این آمار خواهد گذشت.

راز سلامتی از زبان پیرمرد 111 ساله در دامنه زاگرس

در گستره رشته های کوههای زاگرس مردان و زنان بسیاری زندگی می کنند که کار و تلاش شبانه روزی با آنها عجین شده است. مردان و زنانی که کار کردن و تلاش را یک عبادت می دانند و تا آخرین لحظه عمر از کار کردن و تلاش بی وقفه دست بر نمی دارند.

محمد تاور 111 ساله از اهالی شهر هفشجان استان چهارمحال و بختیاری است که با داشتن مشکل شنوایی و کهولت سن، کار و تلاش را را رها نکرده است.

این مرد در حال حاضر سبد بافی می کند و هرچند درآمد خوبی ندارد اما از این طریق هزینه های زندگی خود را تامین می کند و غیر از این شغل کار دیگری را ندارد و چوبی که برای بافتن این سبد لازم است به سختی پیدا می شود. مردم شهر هفشجان عقیده زیادی به دستان زحمت کش این پیرمرد دارند آنها معتقدند سبدهایی که این پیرمرد برای آن ها می بافد برکت زیادی را وارد زندگی آن ها می کند.

ثبت 18 اختراع توسط یک فرزند شهید اردبیلی

حسن پیری فرزند شهید بهلول پیری تاکنون موفق به ثبت 18 مورد اختراع شده و در این زمینه رکورددار اختراعات شمالغرب کشور شناخته می شود.

این نخبه اردبیلی متولد سال 1365 بوده و هم اکنون به عنوان دانشجوی رشته روابط عمومی دانشگاه خبر اردبیل رکورد دار اختراعات شمالغرب کشور و سایر عناوین در این زمینه می باشد.

موسس انجمن مخترعان جوان اردبیل، مخترع نمونه و عضو نخبگان شاهد، عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو، طراح و سازنده سیستم هیدرولیک ربات هوشمند دریایی ثاقب و... از جمله افتخارات این فرزند شهید اردبیلی است.

از مهمترین اختراعات این مخترع می توان به رحل قرآن هوشمند، کاهش مغناطیس، تنظیم گر اتوماتیک دیش ماهواره های دولتی، صیدگر آبزیان به صورت کنترل از راه دور با قابلیت مانیتورینگ صید، اهرم ICکش دار با تکنیک عمودی و... اشاره کرد.

حادثه ریزش کانال آب در سیرجان قربانی گرفت

در پی ریزش کانال آب و مدفون شدن سه کارگر در زیر خاک در سیرجان یک نفر از آنها جان باخت و حال دو کارگر دیگر مساعد است.

سه کارگر جوان در میدان سید احمد خمینی سیرجان در حال حفر کانال انتقال آب از سد تنگوییه به گل گهر بودند که در اثر عدم به کارگیری سازه های محافظ برای حفر کانال و همچنین رفت و آمد ماشین ها در این مسیر و فشار آمدن به دیواره، کانال ریزش کرد و کارگران در زیر خاک مدفون شدند.

یکی از کارگران که مدت بیشتری نسبت به دو کارگر دیگر در زیر خاک بود به علت کمبود اکسیژن دچار صدمه بیشتری شد و با وجود تلاش پزشکان بیمارستان غرضی سیرجان جان خود را از دست داد.

مبادله علوفه با شیر کارخانجات خوراک دام را تخته کرد

سیاست معاوضه شیر با علوفه ارزان هر چند که موجب رضایت نسبی دامداران شد ولی در طرف مقابل کارخانه تولید خوراک دام را تعطیل کرد تا اشتغال موجود در این بخش از دست برود.

مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شد در ازای دریافت یک کیلوگرم شیر خام، 245 گرم جو، 245 کیلوگرم ذرت، ‌190 گرم سویا و 190 گرم سبوس تحویل دامدار دهد.

این سیاست هر چند که رضایت نسبی دامداران را در پی داشت ولی در طرف مقابل برخی کارخانه های تولید خوراک دام نیز در این میان متضرر شدند به طوریکه برخی آمارها در استان لرستان حکایت از تعطیلی بیش از 20 کارخانه در این بخش دارد.

محمدرضا راستگو مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان لرستان با ارائه پیشنهادی در این رابطه گفت : به جای تحویل علوفه به صورت خام به دامداران، این مواد اولیه را به کارخانجات خوراک دام بدهند و در عوض قیمت کنستانتره تولید شده را پشتیبانی امور دام تعیین کند، با این کار هم علوفه با نسبت علمی‌تر، با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب تری به دست دامداران می رسد و هم کارخانجات خوراک دام از ورشکستگی نجات پیدا می کنند.