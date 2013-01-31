چراغ سبز نفتی ها به تولیدکنندگان خوزستانی

به گزارش خبرنگار مهر، زمینه فعالیت این نمایشگاه، که در پنج سالن نمایشگاه بین المللی استان خوزستان برگزار شد، ساخت قطعات و تجهیزات، تامین کالا، مواد و خدمات مهندسی بود. رستم قاسمی وزیر نفت نیز در مراسم افتتاح این نمایشگاه عنوان کرده بود: «تحریم های خارجی که با هدف ضربه زدن به صنعت نفت برنامه ریزی شده، تاثیری در روند توسعه این صنعت نداشته و در شرایط تحریم، فعالیت های مطلوبی در بخش نفتی کشور انجام شده است.

قاسمی افزود: توسعه گازرسانی به مناطق کشور، پتروشیمی، مناطق غرب کارون، پالایشگاه‌ ها و میادین در شرایطی با موفقیت انجام شده که تحریم ها هیچگونه نقشی در کند کردن این حرکت نداشته است.



ضرورت حمایت از سازندگان داخل

وزیر نفت برپایی نمایشگاه های تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی را بسیار با اهمیت عنوان کرد و گفت: با توجه به توانمندی های ارائه شده در این نمایشگاه ها و کیفیت و تنوع کالاها و تجهیزات ساخت داخل، حمایت بیشتر از سازندگان داخلی ضروری است.



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت ‌خیز جنوب نیز با اشاره به تحقق 100درصدی برنامه تولید نفت در این شرکت در 9 ماهه نخست امسال افزود: در این مدت، 117 درصد برنامه تولید گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران و بیش از 95 درصد تولید مایعات گازی و نفتا محقق شده است.



بزرگترین قرارداد در تاریخ لوله سازی اهواز

چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در اهواز برای تولیدکنندگان استانی بازخوردهای مناسبی داشته است. ازجمله عقد بزرگترین قرارداد شرکت لوله سازی اهواز برای ساخت و تولید لوله های 6 و 8/5 اینچ به روش ERW جایگزین لوله های بدون درز جریانی seamless برای سرویس های ترش به سفارش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب صورت گرفت.



مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز در این باره گفت: این نوع لوله ها که تاکنون وارداتی بوده اند، از این پس توسط این شرکت تولید می شوند. قرارداد بسته شده بزرگترین قرارداد در تاریخ شرکت لوله سازی اهواز در این نوع لوله‌ بوده‌است.



حسن خورسند مودب یادآور شد: لوله های «سیملس» تولید شرکت لوله سازی اهواز نسبت به نمونه مشابه خارجی آنها به صرفه تر است.



وی، درباره کیفیت چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: با توجه به شان خوزستان به عنوان پایتخت صنعت نفت کشور، گسترش فضای محیطی نمایشگاه را لازم می دانم.



مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز با اشاره به خدمات ارائه شده توسط نمایشگاه توضیح داد: کمبود اتاق مذاکره برای نشست و تبادل نظرهای کارشناسان صنعتی محسوس بود.



خورسند مودب یادآور شد: همچنین در فرایند برگزاری نمایشگاه قرارداد دیگری با یکی از شرکتهای خصوصی منعقد و پیش پرداخت را نیز دریافت کرده‌ایم.



وی همچنین خبر از شرکت در نمایشگاه صنعتی کشور ترکمنستان در دو هفته آینده را داد.



انعقاد پنج قرارداد همکاری با سازندگان داخلی

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز به انعقاد پنج قرارداد همکاری میان این شرکت و سازندگان داخلی در حاشیه برپایی نمایشگاه اشاره کرد و گفت: قرارداد همکاری در زمینه ساخت و تولید لوله های فولادی نیم اینچ و شش اینچ بدون درز با گروه ملی صنعتی فولاد ایران از جمله این قراردادها است که در این راستا گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مدت سه سال نیازهای مناطق نفتخیز جنوب به لوله های بدون درز با قطرهای پیش گفته را به ارزش 900 میلیارد ریال تامین می کند.



عدم پوشش همه متقاضیان

به منظور ارائه نمایشگاه های باکیفت تر، از سال آینده نمایشگاه صنعت نفت و حفاری تجمیع می شوند و در قالب یک نمایشگاه فعالیت خواهند کرد. مسئولان شرکت نفت برای برگزاری نمایشگاه و پوشش تمام متقاضیان شرکت کننده در این نمایشگاه، با محدودیت فضا مواجه بودند به طوری که بیش از 250 شرکت متقاضی حضور در نمایشگاه بودند اما به همه درخواستها ترتیب اثر داده نشد.



در این نمایشگاه نیز 164 شرکت از سراسر کشور حاضر بودند که شرکتها و تولیدکنندگان خوزستانی سهم به سزایی در این نمایشگاه داشتند و حدود 40 درصد از نمایشگاه امسال به این سازندگان اختصاص یافت. مناطق نفت‌ خیز جنوب با تولید بیش از 82 درصد نفت و 16 درصد گاز، از ارکان‌ اصلی صنعت نفت کشور است که متولی اصلی برگزاری این نمایشگاه به شمار می رود.



جذب سرمایه و تامین منابع مالی جدید برای اجرای پروژه‌ ها،‌ افزایش 300 هزار شبکه ‌ای تولید با ایجاد و چاه‌ های جدید یا ترمیم چاه‌ ها و برنامه‌ ریزی برای ساخت قطعات از برنامه ‌های مناطق نفت‌ خیز در سال آینده اعلام شده است.



ارتعاشات صنعتی ایران نیز یکی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه بوده‌است. مدیر عامل این شرکت درباره حضور در این نمایشگاه گفت: یکی از اهداف اصلی ما برای حضور در نمایشگاه، شناساندن شرکت به مدیران رده بالا و تصیم سازان صنایع نفت بوده‌است.



فارِس هاشم زاده توضیح داد: کارشناسان و مدیران با حضور در نمایشگاه به طور مستقیم با محصولات ما آشنا می شوند و ما نیز به تشریح فعالیت هایمان بر می آییم.



روش تصفیه آب «اسمز معکوس» یکی از شیوه های شیرین سازی آبهای شور دریا‌ها است که در مقیاسهای آزمایشگاهی، شهری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.



یکی از شرکتهای حاضر در نمایشگاه تامین کننده این نوع از تاسیسات تصفیه آب است. رضا لویمی، مدیر عامل شرکت اُزن آب خوزستان در این باره گفت: این روش یکی از شیوه های رایجی است که برای تامین آب شیرین سکوهای حفاری دریایی در سراسر جهان استفاده می شود.



به گزارش مهر، در این نمایشگاه که تا 12 بهمن ادامه دارد، بیش از 150 شرکت بزرگ از سازندگان داخلی حضور دارند. این نمایشگاه با هدف تقویت تولیدکنندگان داخلی و بومی سازی تجهیزات صنعت نفت، به همت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و از سوی شرکت نمایشگاه های بین المللی خوزستان در اهواز برگزار شد.



گزارش: قاسم جم



