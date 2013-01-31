سهمیه آب کشاورزی پاکدشت افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست طرح توسعه کشاورزی شهرستان پاکدشت صبح چهارشنبه با حضور قربانعلی مقبلی فرماندار پاکدشت، نعمت الله ترکی معاون برنامه ریزی استاندار تهران، خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران،سید محمد موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و دیگر مسئولان شهرستانی در پاکدشت برگزار شد.

فرماندار شهرستان پاکدشت در این نشست گفت: دامداریها و مرغداریها در پاکدشت جان تازه ای گرفته اند و در بحث تأمین گوشت سفید و قرمز به مراحل و نتایج خوبی رسیده ایم که امروز نزدیک 12 میلیارد تومان عقد قرارداد شده و بخش عظیمی از آن پرداخت شده است.

قربانعلی مقبلی ادامه داد: این کار که از حدود شش ماه گذشته در شهرستان پاکدشت شروع شده بحمدالله در تولید گوشت سفید می بینیم که بعضی از واحدها دو الی سه بار تولیدشان وارد بازار شده و مرغداری صد هزار قطعه ای، هر مرحله 200 تن گوشت سفید تحویل بازار داده که این احیای برخی از مرغداریها و دامداریهایی است که تعطیل بوده اند و امیدواریم در آینده بهتر از این شود.

وی در خصوص اقدامات انجام گرفته در طرح توسعه کشاورزی نیز بیان داشت: جمعاً بیش از 60 نشست برای اجرای دستور رئیس جمهور، استاندار و معاون استاندار داشته ایم که در این راستا اقدامات بسیاری انجام شد که حدود 281 مورد طرحهایی مصوب شده است.

فرماندار پاکدشت اضافه کرد: 238 مورد نیز طرحهای معرفی شده به بانک بوده که کشاورزان و دامداران نزدیک به 10 میلیارد تومان وام دریافت کرده اند و تعداد طرحهای معرفی نشده به بانک نزدیک به 20 مورد بوده که در این زمینه ها اقداماتی قبل از پرداخت و بعد از پرداخت داشته و بازدیدهایی از عملیاتی شدن مصوبات طرح توسعه کشاورزی استان و شهرستان انجام داده ایم که اقدامات خوبی بوده است.

604 هکتار زمین در طرح توسعه کشاورزی پاکدشت

وی بیان داشت: در طرح توسعه کشاورزی که یک طرح بزرگ و ملی است حدود 604 هکتار زمین در منطقه سرخه حصار دیده شده و همه کارهایی اجرایی آن انجام شده است و امروز پرونده هایی این افراد که 325 نفر هستند و تقریباً همه تحصیل کرده هستند و درصد بالایی از متقاضیان کارشناسی ارشد، کارشناسی و فوق دیپلم و دیپلم و افراد زیر دیپلم کم هستند و اکثراً

رشته تحصیلیشان در راستای کشاورزی،دامداری و باغبانی است که در قالب 32 شرکت تعاونی هستند.

فرماندار شهرستان پاکدشت ادامه داد: مشکلی که در این پروژه وجود دارد بحث آب است، هزینه انتقال آب و برق بالاست که این دو مورد خواسته شهرستان است که اگر این دو مورد حل شود در 22 بهمن تا پایان سال با حضور مسئولان استانی و کشوری پروژه را افتتاح می کنیم.

وی تصریح کرد: این یک طرح ملی است که مورد رضایت هم مردم و هم مسئولان استانی خواهد شد، تقاضا دارم هزینه انتقال آب از سد ماملو تا زمینهای کشاورزی که به طول 9 کیلومتر است و طبق برآوردی که شده حدود سه میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و برای برق نیز 9.5 کیلومتر وسعت طول برق رسانی است که نیاز دارد معاون استاندار برای صدها خانوار دستور و مصوبه را اجرایی کند و بتوانیم در پایان سال بحث افتتاحیه این پروژه بزرگ را با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی برگزار کنیم.

37 میلیارد و 420 میلیون تومان تسهیلات بانکیدر اختیار شهروندان پاکدشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این نشست گفت: 37 میلیارد و 420 میلیون تومان تسهیلات بانکی طرح توسعه بخش کشاورزی که یک تسهیلات ویژه است در اختیار شهروندان پاکدشت قرار گرفت و تا امروز نزدیک 10 میلیارد تومان جذب شده است.

سید محمد موسوی افزود: جدا از فاصله ای که میان جذب و تخصیص وجود دارد، اولویت برای مسئولان در پاکدشت این است که طرح 604 هکتاری که تمام کار آن انجام شده، به عنوان یکی از مصادیق بارز و شاید یکی از طرحهای منحصر به فرد مرتبط با طرح توسعه کشاورزی در سطح کشور از لحاظ وضعیت ملی و اکولوژیکی که این منطقه دارد، شرایط زمین و آماده بودن آن برای اینکه به سرعت اجرا شود و هم از حیث جامعه هدفی که داریم، است و تقریباً 100 درصد جمعیت مجری این طرح از افراد بیکار تحصیل کرده مقیم شهرستان هستند که در واقع یک ویژگی خاصی را به این طرح داده است.

وی تصریح کرد: مطالعات، تهیه طرح، ترسیم طرح، ستاد اجرایی شهرستان و ستاد اجرایی استان نهایی شده، تعاونی ها تشکیل و اشخاص تعاونیها نهایی شده است و در واقع بررسیهای نهایی بر روی اعضا انجام شده و در ستاد اجرایی شهرستان نیز ترکیب نهایی به تأیید رسیده است.

وی عنوان داشت: بحث بلامعارض شدن اراضی در ستادهای ذیربط بررسی، تأیید و تصویب شده است و پرونده در حال حاضر در ثبت اسناد آماده واگذاری زمین است.

12 کیلومتر فاصله بین سد ماملو تا نقطه اجرای طرح توسعه کشاورزی پاکدشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهرانادامه داد:دربحث تخصیص آب، واقعیت این است که 12 کیلومتر فاصله بین سد ماملو تا نقطه اجرای این طرح است و بررسی که انجام شده بین سه و نیم تا چهار و نیم میلیارد تومان هزینه اجرای انتقال آب است، اگر این هزینه به مجریان طرحها تحمیل کنیم در واقع توجیه اقتصادی از دست می رود و این طرح قابلیت اجرایی ندارد.

وی بیان داشت: طبق بحثهایی که در جلسات متعدد داشته ایم با توجه به بند دو صورتجلسه هیئت دولت یا همان "کارگروه ملی طرح توسعه"، زیر ساختها و زیربناها به ویژه تأمین آب را باید دولت کمک کند تا تأمین شود.

موسوی اضافه کرد: در بحث انتقال آب بحثهای زیادی داشته ایم که نهایتاً در نشست روز سوم بهمن ماه که نشست پانزدهم ستاد اجرایی استان برگزار شد، مصوبه ای را داریم که ظرف یک ماه شرکت آب منطقه ای استان سرمایه گذار را پیدا کند که این پروژه اجرا شود یا اگر نشد این پروژه را به صورت فروش اوراق مشارکت به اجرا در آورد.

وی یادآور شد: تأکیدی که استاندار داشت این بود که در این پروژه یک تصمیم گیری شود که انشاءالله در دهه فجر آغاز عملیات اجرایی آن را داشته باشیم و مراسمی را برگزار کنیم، برای اینکه این مهم محقق شود یک راهکار فوری را طلب می کند، البته آب تا نزدیکیهای این پروژه به صورت ثقلی در دسترس بهره برداران قرار می گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: از مدیرعامل آب منطقه ای تهران درخواست می کنم که آخرین فرمولی را که فکر می کند بتوانیم با هزینه کمتر و با سرعت عمل بیشتر مشکل تأمین آب را برای این پروژه مرتفع کنیم، ارائه دهد.

اساس کار بر روی سامانه نوین آبیاری است

وی تصریح کرد: مطالعه و طراحی اجرای آبیاری تحت فشار این سیستم را تقریباً به اتمام رسانده ایم، یعنی بحث مطالعات تفصیلی طراحی آبیاری تحت فشار 604 هکتار زمین در شرف اتمام است و در حال حاضر، اساس کار را بر روی سامانه نوین آبیاری گذاشته ایم، یعنی شیوه آبیاری که بتواند حداقل مصرف آب را داشته باشد، یعنی به محض اینکه آب به زمین بیاید آن شبکه هم شروع به اجرا و طراحی شدن می کند و باید فقط مشکل آب را حل کنیم که بقیه مباحث نیز از حیث مشکل آموزش، فناوری و بحثهای تشکیل تعاونی، تخصیص زمین و تسهیلات برطرف شود.

موسوی ادامه داد: همچنین با بانک کشاورزی جلساتی در رابطه با چگونگی توسعه و ضمانتی پرداخت کردن وثیقه ها و اینکه به صورت زنجیره ای یا تضمینی، ضمانتهایی بین تعاونیها انجام شود، داشتیم که تا حدود زیادی مرتفع شده و مشکل اصلی مشکل انتقال آب است که انشاءالله برای این مسئله تصمیم گیری می کنیم.

ضرورت دارد که از محل آبگیر تا سر مزرعه 604 هکتاری مطالعه شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران نیز در این نشست گفت:در رابطه با طرحی که مدیرکل جهادکشاورزی گفت، باید گفت که این کاملاً مستقل از بحث انتقال آب تصفیه خانه جنوب ری به پاکدشت و ورامین و یک پروژه موضعی و مقطعی است.

خسرو ارتقایی افزود: اگر مطالعاتی انجام نشده به هر حال ضرورت دارد که از محل آبگیر تا سر مزرعه 604 هکتاری مطالعه شود، یعنی نقشه برداری و خط لوله طراحی شود و بعد نیز به مرحله اجرا در آید.

وی تصریح کرد: اگر از محل خود تسهیلاتی که در اختیار تعاونیها قرار می گیرد، بتوانیم پیمانکار خوبی را معرفی کنیم که با خود تعاونیها قرارداد ببندد و این کار را انجام دهد و به لحاظ مطالعه خط انتقال نیز باز مشکلی نداریم و بالاخره می توانیم به یکی از واحدهای دفتر فنی خود بگوییم که مطالعه را انجام دهد و بقیه، محل آبگیری و انتقال آن تا زمین را انجام دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران ادامه داد: حدود پنج میلیارد تومانی که می گویند باید از محلی تأمین شود، فکر می کنم با خود تسهیلات بتوان انجام داد، چون مالکیت این خط برای مردم خواهد بود و پیشنهاد می دهم از محل همین تسهیلات، ساز و کار آن تعریف و عملیات اجرایی انجام شود.

ارتقایی عنوان داشت: همان طور که در آخرین کارگروه توسعه کشاورزی استان به استاندار و ترکی معاون استاندار توضیح دادیم، به طور دراز مدت آب این 604 هکتار و اراضی حد فاصل سد ماملو و نقطه اول آبگیری پساب را از پساب تصفیه خانه های بالا دست اوشان، فشم، میگون، پردیس مطالعه کردیم که در آینده اجرا خواهد شد، اما در حال حاضر موقتاً قرار شده از سد ماملو کمک کنیم که این کار انجام شود تا طرح پساب به مرحله اجرا در آید.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران نیز در این نشست گفت: سقف و رقمی که برای شهرستان پاکدشت از محل تسهیلات توسعه کشاورزی در سال جاری در نظر گرفته اند حدود 38 میلیارد تومان با نرخ سود حدود هفت درصد برای بحث کارگروه کشاورزی است.

دغدغه مسئولان در استان بحث جذب منابع و تسهیلات است

نعمت الله ترکی افزود:دغدغه ای که مسئولان در شهرستان پاکدشت و استان تهران دارند، بحث جذب این منابع و تسهیلاتی است که در اختیار استان و شهرستان در سال 91 قرار گرفته بود؛ حدود 340 میلیارد تومان رقمی است که در اختیار استان قرار گرفته است و توزیع شهرستانی آن انجام شده که از این سقف و رقم حدود 37 تا 38 میلیارد تومان در اختیار شهرستان پاکدشت است و تنها پروژه ای است که هم تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته منابع زمین، آب و بانک عامل تعیین شده و پول آمده و فقط یک همتی می خواهد که پای کار برود و به آن تحقق ببخشد.

وی بیان کرد: در بحث 604 هکتار از اراضی منابع ملی که در هر صورت در اختیار تعاونیها قرار می گیرد، برای بحث ایجاد هم اشتعال و هم توسعه کشاورزی اگر منابع آب منطقه ای مشکلی ندارد و فقط بحث انتقال است، پیشنهاد می کنم که سقف و رقم انتقال آنجا را حدود چهار میلیارد تومان در نظر بگیریم.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران ادامه داد: 32 تعاونی تشکیل شده و اگر سقف و رقمی از همان منابعی که در اختیار طرح توسعه کشاورزی است به تعاونیها برای انتقال آب بدهیم، ولی جزو تقسیط اقساط که تعاونیها بتوانند این کار را انجام دهند.

وی اظهار داشت: سقف و رقمی مثلاً چهار میلیارد تومان برای 32 تعاونی عدد و رقمی نمی شود و به صورت تقسیطی نیز دوباره همراه با آن تقسیط تسهیلاتی می گیرند؛ به هر صورت این سقف و رقمهای بحث انتقال آب است که می توان به این مجموعه کمک کرد و به نظرم این تنها راه کاربردی برای زودتر به نتیجه رسیدن است.

طرح را آب منطقه ای به یک سرمایه گذار بدهد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این خصوص گفت: این راهکار توجیه اقتصادی طرح را با مشکل مواجه می کند؛ بهتر است، این طرح را آب منطقه ای به یک سرمایه گذار بدهد تا این پروژه را اجرا کند و فعلاً رقم آب را به صورت مترمکعب بگیرد تا آن سود و پولی که هزینه کرده اند، مستهلک شود.

وی اضافه کرد: اگر در قالب طرح مستقلی این انتقال آب ارائه شود از محل تسهیلات طرح می توانیم به آن تسهیلات بدهیم که سرمایه گذار این چهار و نیم تا پنج میلیارد تومان را بگیرد و پروژه را اجرا کند و بعد به مرور از مدیران طرحها پول آن را دریافت کند و این راحتتر امکان پذیر است تا اینکه بار 100 تا 200 میلیون تومانی را اول ورود طرح بر روی تعاونیها بیاندازیم.

موسوی ادامه داد: در نشست قبلی ستاد اجرایی استان همین را تأکید کردیم که آب منطقه ای یک سرمایه گذار پیدا کند و این طرح را اجرا کند و آب را بر اساس قیمتی که آب منطقه ای می گذارد به مجریان طرحها بفروشد یا اینکه بحث فروش اوراق مشارکت را هم برای این طرح در نظر بگیریم.

در این نشست مطرح شد که اکنون به هر تعاونی باید حدود 120 میلیون تومان تعلق بگیرد که اگر 100 میلیون دیگر به آن اضافه شود، 220 میلیون تومان می شود و این بدون محاسبه برق است و در حال حاضر با این شرایط در بحث وثیقه مشکل وجود دارد و اگر این مقدار تسهیلات تحمیل شود، مزیتهای نسبی آن کاهش خواهد یافت.

همچنین بیان شد، بخش خصوصی که قرار است انتقال آب را انجام دهد، بحث وثیقه ها و پرداختها را تقبل کند و اگر یک سرمایه گذار پیدا شود، خودش وثیقه بگذارد و اقساط را بدهد صورت بهتری خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی استاندار در این خصوص گفت:سرمایه گذار اگر مثلاً چهار میلیارد تومان تسهیلات را بگیرد، در ماه باید این مقدار قسط بدهد و فرقی نمی کند؛ یعنی 100 میلیون تومانی که برای هر کدام از 32 تعاونی است آن کسی که سرمایه گذاری می کند تقسیط می کند که 32 تعاونی بر مبنای چهار میلیارد تومان و پول را با سودش بدهند.

آب منطقه ای تهران مشکلی از لحاظ تأمین آب ندارد

ترکی اضافه کرد:آب منطقه ای تهران آب را تأمین کرده و مشکلی از لحاظ تأمین آب ندارد، اینکه می گویید که سرمایه گذار پیدا شود به فرض بعدها اطلاع رسانی می کنند، اما اگر کسی برای این 12 کیلومتر و چهار میلیارد تومان سرمایه گذاری نکرد، چه کار باید کرد؟ آیا باید کار تعطیل شود یا کلاً طرح خوب نیست؟ بهتر است کار را فقط بر روی یک پایه بگذاریم البته تلاش خودمان را می کنیم و مسئولان شهرستانی نیز تلاش خود را کنند.

در ادامه این نشست، مسئولان در خصوص فروش اوراق مشارکت این طرح نیز گفتند که اوراق مشارکت با تضمین دولت برای طرحهایی است که ردیف مصوب اعتبارات عمومی دارد، در این پروژه طرح مصوب نیست و اینکه اگر این طرح یک میلیارد اعتبار داشت برای کسری سه میلیارد آن می توان اوراق مشارکت فروخت و فروختن اوراق برای یک طرح کار ساده ای نیست.

همچنین در این نشست مطرح شد، جامعه هدفی که در طرح تحت عنوان فارغ التحصیلان بیکار تعریف شده در حداقل ممکن هم نتوانستند وثیقه تأمین کنند و حتی برای 20 تا 50 میلیون تومان مشکل دارند.

جامعه هدف توانایی تأمین وثیقه را ندارد

توانایی جامعه هدف برای اینکه بتواند این بار 100 تا 150 میلیونی مازاد را تأمین وثیقه کند، امکان پذیر نیست، اما اگر سرمایه گذاری پیدا شود یا به هر شکل دیگر آب را منتقل کند و تدریجاً این پول را بگیرد، امکان پذیر است.

اگر 100 تا 150 میلیون تومان بار هزینه انتقال آب به دوش تعاونی گذاشته شود که یک و نیم تا دو برابر این باید به وثیقه اضافه شود که کل پروژه با مشکل جدی مواجه می شود و امکان تأمین وثیقه وجود نخواهد داشت.

همچنین عنوان شد که خود کارگروه این را به تصویب رسانده که مقوله تأمین و انتقال آب، برق، گاز و... تا سر مزرعه جزو وظایف و تکالیفی است که باید اعضا و ارکان درگیر این کار در ستاد اجرایی استان حل کنند و نباید این به دوش مجریان طرح گذاشته شود و تحت عنوان نیازهای زیرساختی فعالیتهای طرح توسعه است.

مسئولان شهرستانی حاضر در نشست عنوان کردند که اعتبارات استانی و ملی برای این کار وجود ندارد و باید یک سرمایه گذار از تسهیلات همین طرح استفاده کرده و این طرح را اجرا کند یا این را اجرا کند و پول آن را به تدریج بگیرد؛ در اصل و به صورت منطقی، کارگروه ملی این را به عنوان تأمین زیرساخت به عهده دستگاه های اجرایی متولی گذاشته است و اگر الان اعتبار ندارد، یک سرمایه گذار را برای این کار بسیج کند یا هر شکل دیگری که تدریجاً پول را در بگیرد، زیرا در غیر این صورت این طرح قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

مسئولان مربوطه اعلام کردند که بیش از هشت ماه است در پی سرمایه گذار برای خط دوم ورامین که 156 تا 160 میلیارد است، هستند و نتوانسته اند سرمایه گذاری پیدا کنند.

نمی توان در یک فرصت کوتاه سرمایه گذار پیدا کرد

همچنین مطرح شد که اگر در منطقه پاکدشت سرمایه گذاری وجود دارد با او قرارداد بسته شود اما فرماندار شهرستان پاکدشت بیان داشت: در رابطه با بحث سرمایه گذار پیگیر این قضیه بوده ایم و اطلاع رسانی کرده ایم و با بخش خصوصی هم در این رابطه مذاکراتی داشتیم، ولی نتوانستیم سرمایه گذاری پیدا کنیم، چون برای یک پروژه کوچک که حجم آبی آن نیز محدود است نمی توان در این فرصت کوتاه سرمایه گذار پیدا کرد.

در این نشست، مسئولان پاکدشت گفتند که این شهرستان شرایط آماده کردن زیرساختها را دارد ولی بحث انتقال آب از سد ماملو به زمین مورد نظر در توان شهرستان نیست و امروز باید این موضوع قطعی شود.

معاون استاندار تهران در این خصوص گفت:این کار قطعی است و مسئولان شهرستان زمین را مهیا کرده و تعاونی تشکیل داده اند و مسئولان نیز در استان کمک می کنند که آب به زمینها آورده شود.

در ادامه پیشنهادی مطرح شد تا از نقطه ای که آب به کشاورزان توزیع می شود تا سر مزرعه که اعتباری حدود یک میلیارد تومان نیاز دارد بر روی دوش تعاونیها گذاشته شود و آب منقطه ای تهران مطالعه و طراحی آن را انجام دهد و هزینه اجرا را بر دوش تعاونی بگذارد، آبیاری تحت فشار نیز توسط جهاد کشاورزی انجام شود و همچنین 480 لیتر در ثانیه آب در محل توزیع تحویل جهاد کشاورزی شود.

ارتقایی مدیرعامل آب منطقه ای تهران در این خصوص گفت: اگرقرار باشد 200 لیتر به 600 هکتار آب بدهیم، از سد باید 600 لیتر رها شود که این امر، نیاز به یک پوشش انهاری حد فاصل سد تا بند انحرافی دارد چون کلی آب در آنجا هدر می رود و در خصوص 480 لیتر آب در ثانیه چون باید یک متر و نیم آب بفرستیم، به جز این مورد، همه را قبول می کنیم.

تحویل 600 لیتر در ثانیه آب به 604 هکتار زمین کشاورزی پاکدشت

در این نشست مقرر شد با توجه به اینکه 40 درصد آب از سد تا مزرعه به هدر می رود، 20 درصد را آب منطقه ای تهران و 20 درصد را جهاد کشاورزی تقبل کند یعنی به جای 480 لیتر در ثانیه 480 لیتر به علاوه 20 درصد آب رها کنند و 600 لیتر در ثانیه آب تحویل دهند.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران در این رابطه تصریح کرد:آب منطقه ای هر چقدر که قرار است آب رها شود، همان را منظور کند و هر چه قانون و مقررات بگوید انجام شود؛ بحث سرمایه گذار را مدیرعامل آب منطقه ای مطابق برنامه ورامین و ری دنبال کند و اگر طی این مدت خود تعاونیها حاضر شدند پیشقدم برای این کار شوند، اولویت با آنهاست وگرنه این طرح در قالب سرمایه گذاری می رود.

ترکی در خصوص مشکل برق این طرح کهیک میلیارد و 700 تا یک میلیارد و 900 هزینه خواهد داشت نیزگفت: باید طرح مطالعاتی بررسی و برآوردها پیش بینی شود و بعد موضوع را حل کنیم که طراحی آن با اداره برق است.

گفتنی است، جامعه هدف طرح توسعه کشاورزی، افراد فارغ التحصیل بیکار هستند که براساس اهداف کارگروه اولویت بیشتری دارند.

گزارش: فاطمه قره چایی