اردبیل رتبه برتر کشور در اجرای کیفی طرحهای کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد شامگاه چهارشنبه در کارگروه توسعه بخش کشاورزی تصریح کرد: سهمیه استان اردبیل در سال جاری به منظور توسعه طرحهای کشاورزی هزار و 320 میلیارد ریال اعتبار است که به دلیل اجرای کیفی طرحهای این حوزه این استان جزو استانهای برتر کشور است.

وی با بیان اینکه از این رقم 980 میلیارد ریال طرحهای کشاورزی بالای 500 میلیون ریال و کمتر از 500 میلیون ریال مصوب شده است، افزود: در میزان مصوب اردبیل در جایگاه شانزدهم کشوری است.

استاندار اردبیل اضافه کرد: در بخش عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل نیز اردبیل در رتبه 17 کشوری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اولویت اجرایی اول کارگروه توسعه کشاورزی مصوب کردن تمامی سهمیه استان است، اضافه کرد: در صورتی که بتوان تمامی این رقم را مصوب کرد کشاورزی استان با جهش قابل توجهی مواجه خواهد شد.

بررسی 265 طرح در کارگروه کشاورزی شهرستانها

نیکزاد با تاکید به اینکه در طی یک ماه گذشته نزدیک به 265 طرح زیر 500 میلیون ریال در کارگروههای شهرستانهای استان بررسی شده است، ادامه داد: همه این طرحها در قالب وامهای با نرخ کارمزد هفت درصد است.

به گفته وی احداث و توسعه باغ، پرورش گاو شیری، دامداری روستایی، پرورش ماهی، پرورش زنبور عسل، تجهیز داروخانه دامپزشکی، تعمیر کمباین، پروار بندی گوساله، پرواربندی بره، پرورش شترمرغ، پرورش گوشت مرغی و خرید ادوات کشاورزی مهمترین موضوعات طرحهای بررسی شده را شامل می شود.

در تصویب وامهای 13 درصدی تلاش قابل قبولی نداشتیم

استاندار اردبیل با بیان اینکه پس از بررسی و تصویب وامهای هفت درصدی نوبت به وامهای 13 درصدی خواهد رسید، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی استان در این خصوص تلاش قابل توجهی نداشته اند.

وی از مسئولان جهاد کشاورزی خواستار تکمیل اطلاعات مربوط به این حوزه شد و افزود: ضروری است پس از تکمیل اطلاعات و شفاف سازی طرحهای این حوزه بانکهای عامل نسبت به اجرایی شدن این طرح اقدام کنند.

نیکزاد تاکید کرد: باید زمینه پرداخت تسهیلات هفت و 13 درصدی تا پایان سال پرداخت و طرحهای این دو بخش به صورت کامل تعیین تکلیف شود.

وضعیت استان را از وزرا جویا می شوم

استاندار اردبیل ادامه داد: با وجود اینکه فعالیتهای انجام شده در بخش کشاورزی قابل توجه است اما باید در مقایسه با سایر استانها به بررسی میزان پیشرفت استان پرداخت.

وی با بیان اینکه از هرگونه فرصت ممکن برای ارزیابی وضعیت استان از طریق وزرا استفاده می کنم، تصریح کرد: پیگیری وضع استان می تواند مسیر مشخص و روشنی برای دستگاههای اجرایی فراهم کند.

در پایان این جلسه 12 طرح کشاورزی بالای 500 میلیون ریال شامل احداث مرغداری، پرواربندی گوساله، گاو شیری، پرورش بوقلمون، خرید ادوات کشاورزی و تولید همبرگر بررسی و تصویب شد.

