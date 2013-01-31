توسعه توریسم درمانی در اردبیل نیازمند کارگروهی است

کریم حاجی زاده شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه این کمیسیون در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: استان اردبیل پتانسیلهای قابل توجهی در گردشگری سلامت و درمان دارد که می تواند زمینه ساز صنعت توریسم درمان در این استان باشد.

وی با تاکید به توجه مضاعف به این قابلیت توسط دستگاههای برنامه ریز و اجرایی اضافه کرد: باید برای جذب گردشگر حوزه درمان از کشورهای منطقه برنامه ریزی کرد.

حاجی زاده احداث کلینیک آبدرمانی، تشکیل کنسرسیوم، آموزش تورهای سلامت اطلاع رسانی جامع از طریق رسانه ها و حمایت بخش دولتی و خصوصی را از جمله راهکارهای توسعه صنعت توریسم درمانی در استان برشمرد.

به گفته رئیس کمیسیون تخصصی گردشگری اتاق اردبیل در صورتی که اجرای این مهم به صورت کارگروهی و فعالیت دو جانبه از سوی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی پیگیری شود می تواند سریع تر به نتیجه برسد.

وی اضافه کرد: همه سازمانهای دولتی مرتبط با صنعت توریسم می توانند طرحها و پیشنهادات خود را به منظور ایجاد زمینه های مشارکت با بخش خصوصی به اتاق اردبیل ارائه کنند.

آمادگی برای برگزاری تورهای آموزش گردشگری

حاجی زاده با بیان اینکه اتاق اردبیل آمادگی برگزاری تورهای تحقیقی به کشورهایی که دارای آبدرمانی و شرایط گردشگری مشابه اردبیل هستند دارد، ادامه داد: می توان گروهی متشکل از مدیران هتلها، تاسیسات آبدرمانی و موسسات وابسته به صنعت توریسم تدارک دید.

وی تاکید کرد: این موضوع می تواند اطلاعات جامعی از کشورهای منطقه و نحوه بهره مندی از پتانسیلهای گردشگری را فراهم کند.

به گفته رئیس کمیسیون تخصصی گردشگری اتاق اردبیل بدون آموزش زمینه توسعه گردشگری استان فراهم نخواهد شد و ضروری است بخش دولتی در این حوزه توجه بیشتری داشته باشد.

