اختصاص بیش از یک مترمربع سرانه ورزشی به هر باقرشهری

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز صادقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) و با حمایت مردم شریف ایران اسلامی در سال 1357 به پیروزی رسید و یکی از اهداف بزرگ این انقلاب پس از تشکیل، سپردن اداره کشور به مردم بود که تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا از ثمرات بزرگ انقلاب اسلامی است.

وی گفت: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و مستحکم تر شدن پایه های این حکومت نوپا، تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله برنامه هایی بود که در ذهن امام(ره) متبلور شد و در سال 1376 عینیت یافت.

صادقی ضمن اشاره به توسعه باقرشهر از بدو حضور شوراها اضافه کرد: با حضور مؤثر اعضای شوراهای شهر و روستا که بطن جامعه بودند و شناخت بسیار خوبی در زمینه کمبودها و کاستیها داشتند، پیشرفت شهر در زمینه های توسعه ورزش همگانی را با ساخت و تجهیز مراکز ورزشی شاهد بودیم.

باقرشهر قبل از 1376 جزو محرومترین نقاط استان تهران بود

وی عنوان داشت: تا قبل از سال 1376 باقرشهر از نظر سرانه های ورزشی، فرهنگی و فضای سبز جزو محرومترین نقاط استان تهران بود، اما امروز شاهد هستیم با ساخت و تجهیز سالنهای ورزشی فدک و غدیر و همکاری در ساخت سالن ورزشی بسیج باقرشهر موجب شده است تا برای هر شهروند بیش از یک متر مربع سرانه ورزشی موجود باشد.

رئیس شورای اسلامی باقرشهر ادامه داد: ارتقای سرانه فضای سبز شهری به بیش از 13 متر مربع و تأسیس سه فرهنگسرای عطر نرگس، آفتاب و استاد شهریار سبب شده تا باقرشهر یکی از شهرهای نمونه استان محسوب شود و تمامی این خدمات به نعمت انقلاب اسلامی و خونهای پاک شهدا به دست آمده است.