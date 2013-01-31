  1. عناوین کل
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۲۱

صادقی خبر داد:

اختصاص بیش از یک مترمربع سرانه ورزشی به هر باقرشهری

اختصاص بیش از یک مترمربع سرانه ورزشی به هر باقرشهری

شهرری - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی باقرشهر اظهار داشت: با ساخت و تجهیز سالنهای ورزشی فدک و غدیر و همکاری در ساخت سالن ورزشی بسیج باقرشهر، موجب شده تا برای هر شهروند بیش از یک متر مربع سرانه ورزشی موجود باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز صادقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) و با حمایت مردم شریف ایران اسلامی در سال 1357 به پیروزی رسید و یکی از اهداف بزرگ این انقلاب پس از تشکیل، سپردن اداره کشور به مردم بود که تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا از ثمرات بزرگ انقلاب اسلامی است.

وی گفت: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و مستحکم تر شدن پایه های این حکومت نوپا، تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله برنامه هایی بود که در ذهن امام(ره) متبلور شد و در سال 1376 عینیت یافت.

صادقی ضمن اشاره به توسعه باقرشهر از بدو حضور شوراها اضافه کرد: با حضور مؤثر اعضای شوراهای شهر و روستا که بطن جامعه بودند و شناخت بسیار خوبی در زمینه کمبودها و کاستیها داشتند، پیشرفت شهر در زمینه های توسعه ورزش همگانی را با ساخت و تجهیز مراکز ورزشی شاهد بودیم.

باقرشهر قبل از 1376 جزو محرومترین نقاط استان تهران بود

وی عنوان داشت: تا قبل از سال 1376 باقرشهر از نظر سرانه های ورزشی، فرهنگی  و فضای سبز جزو محرومترین نقاط استان تهران بود، اما امروز شاهد هستیم با ساخت و تجهیز سالنهای ورزشی فدک و غدیر و همکاری در ساخت سالن ورزشی بسیج باقرشهر موجب شده است تا برای هر شهروند بیش از یک متر مربع سرانه ورزشی موجود باشد.

رئیس شورای اسلامی باقرشهر ادامه داد: ارتقای سرانه فضای سبز شهری به بیش از 13 متر مربع و تأسیس سه فرهنگسرای عطر نرگس، آفتاب و استاد شهریار سبب شده تا باقرشهر یکی از شهرهای نمونه استان محسوب شود و تمامی این خدمات به نعمت انقلاب اسلامی و خونهای پاک شهدا به دست آمده است.

کد مطلب 1804589

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها