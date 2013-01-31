303 هکتار زمین روستایی در اردبیل تملک شد/ صدور 85 هزار سند مالکیت

احمد حاج علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این نکته که طبق قوانین جاری کشور اختیار تفکیک و قطعه بندی اراضی روستایی در داخل محدوده طرح هادی به عهده بنیاد مسکن است، تصریح کرد: علاوه بر این 16 هکتار زمین در قالب 388 قطعه واگذار شده است.

وی افزود: طرح هادی سند چشم انداز 10 ساله یک روستا است که با هدف توسعه آتی آن ارائه می شود و در تملک و واگذاری اراضی روستایی به اهداف این سند توجه ویژه ای شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان اضافه کرد: همچنین در سال جاری بیش از 85 هزار سند مالکیت در 327 روستا صادر شده است تا وضعیت مالکیت اراضی به درستی مشخص شود.

به گفته وی هشت هزار جلد پرونده دیگر در شهرهای زیر 25 هزار نفر و در روستاهای استان در مراحل پایانی بررسی برای صدور سند است.

ثبت سند روستاهای موقوفه به نام اوقاف

حاج علیزاده در خصوص نحوه صدور سند مالکیت در روستاهای موقوفه اضافه کرد: قبل از صدور سند از تمامی دستگاههای اجرایی که ممکن است در روستاها تاسیسات و سهمی داشته باشند استعلام شده و بر مبنای آن تصمیم گیری می شود.

حاج علیزاده تاکید کرد: در صورتی که روستایی موقوفه باشد سند مالکیت به نام اداره اوقاف است مگر آنکه این اداره شخص حقیقی خاصی را معرفی کند.

وی افزود: به دلیل اینکه روستاهای موقوفه تعداد کمی را به خود اختصاص داده عملا در صدور سند مشکل و ناهماهنگی ایجاد نکرده است.