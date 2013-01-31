لزوم تعامل دولت و مجلس/توسعه راه های ارتباطی نیاز اصلی کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به مشکلات اقتصادی و همچنین فشارهای وارد شده به مردم در این بخش باید دولت و مجلس تعامل بهتر و سازنده تری را با هدف رفع مشکلات فعلی داشته باشند.

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی فعلی در کشور به دلیل تحریم های خارجی و همچنین سوء مدیریت های داخلی به وجود آمده است و در صورتی که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دولت تعامل و همکاری سازنده تری با همدیگر داشته باشند می توان این مشکلات را به شکل بهتری مدیریت کرد تا فشار کمتری در حوزه اقتصادی به مردم وارد شود.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به دلیل ارتباط نزدیکی که با مردم دارند مشکلات اقتصادی آنها را به شکل بهتری درک می کنند و به همین دلیل دولت نیز باید در این بخش و تنها با هدف رفع مشکلات اقتصادی مردم همکاری و تعامل بهتری با مجلس شورای اسلامی داشته باشد.

وی راهکار اقتصاد مقاومتی را بهترین امکان برای عبور از این مرحله دشوار و مشکل در حوزه اقتصادی کشور عنوان کرد و یادآور شد: اجرایی کردن مسائل مربوط به اقتصادی مقاومتی البته با جلب همکاری و مشارکت بهتر مردم و سایر نهادهای کشور یک نیاز ضروری برای عبور از این مرحله حساس به شمار می رود.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اولویت اصلی نمایندگان مردم کردستان در قالب تصویب اعتبارات بودجه سال آینده در این استان حوزه راه های ارتباطی در بخش های مختلف است، گفت: جذب اعتبارات بیشتر در حوزه راه های ارتباطی از جمله جاده، توسعه فرودگاه و خط راه آهن به عنوان اولویت اصلی در سال آینده در نظر گرفته می شود.

وی توسعه مراکز آموزش عالی و تلاش برای ارتقاء شاخص های بهداشت و سلامت مردم استان کردستان را از دیگر بخش های مهم عنوان کرد و افزود: در کنار این مهم باید زمینه برای بهره برداری از تمامی ظرفیت های کردستان در حوزه های صنعت و معدن با هدف ایجاد فرصت های جدید شغلی فراهم شود.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می رود که دولت هر چه سریعتر لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند، اظهار داشت: دولت تاکنون در اجرای قانون برای ارائه لایحه بودجه تخلف کرده است و به همین دلیل باید هر چه سریعتر این لایحه تحویل مجلس شورای اسلامی شود تا فرصت برای تصویب آن در مجلس فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه روزهای پایانی سال و شب عید به هیچ عنوان فرصت مناسبی برای تصویب بودجه سال آینده کشو نیست، عنوان کرد: اقدامات و تلاش های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تنها برای کمک به مردم برای رفع مشکلات فعلی است و به همین دلیل دولت نیز باید این دغدغه را داشته باشد و در این مسیر تلاش کند.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود ضمن تقدیر از همکاری و تعامل خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان بیان کرد: رسانه بهترین ظرفیت برای نظارت بهتر بر امور است و به دلیل ارتباط مناسب خبرنگاران با مردم می توان از ظرفیت به شکل بهتری بهره برداری کرد تا مردم بتوانند دغدغه های خود را مطرح کنند و مدیران نیز ضمن شناسایی مسائل و مشکلات در راستای رفع آنها برنامه ریزی کنند.

