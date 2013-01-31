887 هزار سهم در تالار بورس خراسان شمالی معامله شد

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته جاری در مجموع 887 هزار و 74 سهم به ارزش کل معاملاتی پنج میلیارد و 756 میلیون و 460 هزار و 821 ریال در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی خرید و فروش شد.

وی اظهار داشت: ارزش خرید سهام در این هفته از تالار بورس استان سه میلیارد و 285 میلیون و 391 هزار و 66 ریال و ارزش فروش نیز دو میلیارد و 471 میلیون و 69 هزار و 755 ریال محاسبه شده است.

خانی با بیان اینکه میزان معاملات در این هفته از تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی به نسبت هفته گذشته از نظر تعداد سهم کاهش یافته ولی از لحاظ ارزش کل معاملاتی افزایش چشمگیری داشته است، تصریح کرد: در هفته گذشته در مجموع یک میلیون و 262 هزار و 135 سهم به ارزش کل معاملاتی سه میلیارد و 585 میلیون و 683 هزار و 186 ریال در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی خرید و فروش شده بود.

وی اضافه کرد: در این هفته همچنین 19 فقره اوراق دریافت تسهیلات مسکن نیز در فرابورس استان مورد معامله قرار گرفت و علاوه بر این برای 23 نفر از متقاضیان جدید فعالیت در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی کد بورسی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار بورس منطقه‌ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عاملیت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت‌های داد و ستد سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.