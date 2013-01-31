به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زارع در نشست مشترک معاون برنامه‌ریزی استاندار یزد با خبرنگاران و مدیران حوزه برنامه ریزی استانداری یزد اظهار داشت: هم اکنون ظرفیت تولید کاشی در استان یزد 200 میلیون مترمکعب است که با بهره برداری از 46 واحد نیمه تمام، 250 میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید کاشی در این استان افزوده می‌شود.

زارع با بیان اینکه هم اکنون 50 درصد کاشی کشور در یزد تولید می شود، افزود: در حال حاضر 12 هزار نفر در بخش کاشی و سرامیک مشغول به کار هستند.

تولید سالانه 3.5 میلیون تن فولاد در یزد

وی همچنین با نگاهی به وضعیت فولاد استان یزد اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد در استان یزد 3.5 تن در سال است اما برای تولید سالانه 9.5 میلیون ظرفیت سازی شده است.

زارع از واحدهای فولاد ایرانیان، غدیر، ارفع، اردکان و ... به عنوان واحدهای بزرگ فولاد استان یزد یاد کرد و افزود: به زودی چند واحد کوچک تولید فولاد نیز در استان یزد راه اندازی می شود که مجموع این واحدهای کوچک سالانه یک میلیون تن تولید فولاد خواهند داشت.

رشد 86 درصدی صادرات استان یزد

زارع همچنین با ارائه آماری از صادرات استان یزد و مقایسه آن با ابتدای فعالیت دولت نهم عنوان کرد: در سال 84 میزان صادرات استان یزد 152هزار تن بود که این میزان در سال 90 به 673هزار تن رسید و در 10 ماهه امسال به 960هزار تن رسیده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد یادآور شد: میزان صادرات استان یزد در 10 ماهه امسال نسبت به سال گذشته از رشد 86 درصدی برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه کاشی، قیر، پسته و ... مهم‌ترین اقلام صادراتی استان یزد هستند، عنوان کرد: 41 درصد صادرات استان یزد به کشور عراق و پس از آن به کشورهای افغانستان و پاکستان صورت می‌گیرد.

ذخیره سازی 1400 تن میوه شب عید و 1200 تن مرغ منجمد

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ذخیره سازی اقلام مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال و ایام نوروز اظهار داشت: هیچ نگرانی برای اقلام مورد نیاز شب عید در یزد وجود ندارد و تاکنون هزار و 400 تن میوه شامل هزار تن پرتقال و 400 تن سیب در یزد ذخیره شده که این میزان کفاف کل استان را می ‌دهد.

وی همچنین از ذخیره سازی هزار و 200 تن مرغ منجمد خبر داد و افزود: سایر اقلام پرمصرف در این ایام نظیر گوشت قرمز، شکر، روغن و ... نیز در حال تهیه و ذخیره‌سازی است.

زارع با اشاره به اینکه طرح تنظیم بازار در یزد با قوت ادامه دارد، عنوان کرد: بازرسی‌ها هفت درصد افزایش یافته و 20 درصد پرونده‌های تشکیل شده به دنبال این بازرسی‌ها، به تعزیرات حکومتی استان یزد ارسال شده است.