علی اکبر محرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تکمیل طرحهای مهر ماندگار در استان ایلام برای دولت بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: در بازدیدی که ما از پتروشیمی، سدها و شبکه های آبی استان بسیار خوب کارها پیش رفته است.

وی اظهار داشت: تمام تلاش ما بر این است که تمام طرحها در پرسه زمانی که پیشبینی شده به سر انجام برسند.

محرابیان افزود: در تلاش هستیم تهدی که دادیم عملی کنیم و شتاب طرحها مهر ماندگار در کشور بسیار بالا رفته و پیشرفتها قابل توجه است.

وی تصریح کرد: بیشتر تلاش ما در سه وزارت خانه نفت ،راه شهرسازی ونیر است که بتوانیم طرحهای مهم را به سر انجام برسانیم.

محرابیان گفت: طرحهای مهر ماندگار را 14 دسگاه دنبال می کنند و حجم پروژها بیشتر در سه وزارت خانه نفت، راه مسکن شهرسازی و نیرو هستند.

