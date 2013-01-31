95 درصد حمل و نقل کردستان جاده ای است/ارزش 3 هزار میلیاردی راه های استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راشد مدرس گرجی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: به دلیل نبود راه دریایی و ریلی و کارایی کم خطوط هوایی در استان کردستان 95 درصد حمل و نقل استان از طریق جاده ها انجام می شود.

وی بیان کرد: در سطح کشور 26 هزار راه شریانی وجود دارد که استان کردستان با دارا بودن هفت هزار و 765 کیلومتر راه سه درصد از راه های شریانات اصلی را دارا است.

مدیر حوزه راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان با بیان اینکه ارزش شبکه راه استان کردستان سه هزار میلیارد تومان است، افزود: سهم سه درصدی استان کردستان از راه های اصلی 700 کیلومتر و 400 کیلومتر راه با عملکرد شریانی بدون ثبت است.

مدرس گرجی اعلام کرد: از هفت هزار و 765 کیلومتر راه استان تنها 330 کیلومتر آن را راه های استاندارد، 105 کیلومتر بزرگراه، هزار و 340 کیلومتر راه فرعی و شش هزار کیلومتر راه روستایی تشکیل می دهد که از راه های روستایی نیز دو هزار و 250 کیلومتر آسفالت است.

وی بیان کرد: حفظ و نگهداری از راه های به عنوان سرمایه عظیم در استان کردستان ضروری است و نیاز به همکاری و تعامل تمامی دستگاه ها دارد.

مدیر حوزه راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان عنوان کرد: جاده های استان کردستان 160 کیلومتر جاده در دشت، سه هزار و 900 کیلومتر در تپه ها و سه هزار و 700 کیلومتر در نقاط کوهستانی واقع شده است.

مدرس گرجی با بیان اینکه جاده های استان کردستان به دلیل شرایط توپوگرافی خاص کوهستانی نیازمند کار دشوار و شرایط سخت ساخت و نگهداری است، یادآور شد: تنها چهار هزار کیلومتر از راه های استان را نقاط برف گیر، هزار و 400 کیلومتر را نقاط یخبندان و بیش از 700 نقطه کولاک گیر تشکیل داده است که این نقاط نیازمند صرف هزینه در راستای مراقبت مناسب است.

وی اشاره کرد: 25 منطقه از جاده های استان مه گیر،15 مقطع بهمن گیر و 38 گردنه مهم با طول 280 کیلومتر نیز در حوزه مدیریت راهداری استان کردستان نیاز به مراقبت و نگهداری ویژه در شرایط سخت و متغییر آب و هوایی است تا میزان حوادث را کاهش دهد.

مدیر حوزه راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان با اشاره به اینکه 10 دستگاه تونل در استان کردستان وجود دارد، یادآور شد: پنج هزار و 800 دستگاه پل در استان کردستان وجود دارد که نیازمند تخصیص هزینه های برای نگهداری از آن وجود دارد و باید در راستای آرام سازی و آشکارسازی نقاط پرحادثه جاده ای اقدامات موثری از سوی راهدارها و دیگر ارگان های زیربط انجام شود.

مدرس گرجی با بیان اینکه سه تا شش درصد از اعتبار شبکه راه در کشورهای پیشرفته به نگهداری از جاده ها تخصیص داده می شود، افزود: تعیین کمترین رقم از اعتبارات برای نگهداری از جاده ها در استان کردستان سبب ساز شرایط مناسب و خوبی می شود و جاده های استان را از شرایط بحرانی با صرف هزینه و اعتبارات خارج می کند.

وی گفت: اعتبارات حوزه راهداری استان کردستان 14 میلیارد تومان در سال جاری است که با گذشت 10 ماه از سال تنها 20 درصد آن تخصیص یافته است و نسبت به رقم اعتبار سال گذشته سه میلیارد تومان کاهش داشته است.

مدیر حوزه راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در پایان یادآور شد: با توجه به وجود جاده های کم عرض در استان کردستان و تحمیل فشار بیشتر در نتیجه استفاده از جاده ها نیاز به نگهداری و روکش آسفالت کردن برای افزایش طول عمر جاده ها نیاز به اعتبار و تخصیص به موقع آن است.