شهرداری تبریز برابر ارومیه شکست خورد/شمارش معکوس برای سقوط به دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش سالن شهید صمد اقدمی تبریز شاهد برگزاری دیدار جذاب و حساس تیم های شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه از چارچوب بازیهای هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور بود که نتیجه آن در نهایت با حساب سه بر دو به سود تیم میهمان خاتمه یافت.

در این دیدار که یک هزار و 500 تماشاگر تبریزی آن را از نزدیک به نظاره نشستند، دو تیم بازی پایاپای و نزدیکی برابر یکدیگر به نمایش گذاشتند اما در پایان این تیم شهرداری ارومیه بود که موفق شد همنام تبریزی خود را در خانه حریف شکست داده و به دو امتیاز دست یابد.

در ست اول این بازی تیم شهرداری تبریز با حساب 25 بر 21 حریف خود را برد و در ست دوم نیز این شاگردان احمد مساجدی بودند که با نتیجه 26 بر 24 پیروز شدند تا تماشاگران تبریزی پس از مدتها در انتظار ثبت یک پیروزی از سوی تیم والیبال شهرداری این شهر باشند. پس از دو ست برتری تبریزی ها، این بار نوبت به امتیازگیری شاگردان جورجویچ در تیم شهرداری ارومیه رسید تا ست سوم را با حساب 25 بر 22 به سود خود خاتمه دهند.

حکایت ست چهارم نیز همچون ست قبلی بود و تیم میهمان این بار با حساب 25 بر 17 پیروز شد. در ست پنجم و پایانی اما تماشاگران یک جدال دیدنی بین والیبالیست های تبریز و ارومیه مشاهده کردند که نتیجه آن، پیروزی 18 بر 16 تیم میهمان بود.

این دیدار جذاب و نزدیک با حساب سه بر دو به سود تیم شهرداری ارومیه خاتمه یافت تا احمد مساجدی و شاگردانش چهاردهمین باخت فصل خود را تجربه کرده و از این دیدار خانگی فقط یک امتیاز کسب کنند.

شهرداری تبریز با این شکست 19امتیازی شد تا همچنان در رده نازل دهم ایستاده و شمارش معکوس برای بازگشت به لیگ دسته اول را آغاز کند. در سوی مقابل، شهرداری ارومیه با دو امتیاز سوغاتی تبریز مجموع اندوخته هایش را به عدد 34 افزایش داد تا به رغم برد تیم سایپا برابر تیم پیشگامان کویر یزد، در همان رتبه پنجم باقی بماند.