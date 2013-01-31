دهلران سرشار از نعمت و ثروت خدادادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس زاده مشکینی عصر چهارشنبه در بازدید از طرحهای مهر ماندگار شهرستان دهلران گفت: دولت عدالت به همراه مدیریت استان توجه ویژه ای به این شهرستان سرشار از ثروت و نعمت دارند.

وی افزود: دولت های نهم و دهم طرح های کلیدی و پایه ای مهمی برای جهش دهلران و حرکت این شهرستان به سوی توسعه پایدار اجرا کرده که از جمله آنها طرح های مهر ماندگار است.

استاندار ایلام عنوان کرد: طرح های سد و شبکه های آبیاری و زهکشی دویرج، عین خوش، فکه و دشت عباس در حوزه کشاورزی این شهرستان در قالب مهرماندگار اجرا می شود.

عباس زاده مشکینی گفت: دو طرح دیگر تولیدی و عمرانی شامل کارخانه سیمان و گازرسانی به شهر دهلران از طر حهای مهر ماند گار است که خوشبختانه از پیشرفت مناسبی بر خوردار هستند.

استاندار ایلام بیان داشت: دولت های نهم و دهم طرح های کلیدی و پایه ای مهمی برای جهش دهلران و حرکت این شهرستان به سوی توسعه پایدار اجرا کرده که از جمله آنها طرح های مهر ماندگار است.

این مسئول اظهار داشت: در چند روز آینده به صورت آزمایشی سد دویرج آبگیری می شود.

وی افزود: با بهره برداری از سد دویرج11 هزار هکتار از زمین های دهلران را زیر کشت آبی می برد و همچنین باعث افزایش تولید، رونق کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار در این شهرستان مرزی می شود.



عباس زاده مشکینی گفت: اجرای شبکه آبیاری عین خوش نیز به عنوان دیگر طرح مهرماندگار دهلران از روند قابل قبول و مطلوبی برخوردار است.