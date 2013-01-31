استمداد هواداران ماشین سازی از مسئولان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، در قسمتی از این طومارها که خطاب به نماینده محترم ولی فقیه ، استاندار آذربایجان شرقی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دادستان تبریز در بخشی از این طومار آمده است: ما هواداران تیم ماشین سازی تبریز خواستار حمایت از تیم مظلوم و قدیمی ماشین سازی هستیم و در این خصوص خواهشمندیم هرگونه اقدامات و دستورات لازم را صادر فرمایید.

هواداران ماشین سازی با اشاره به اثرات مثبت حمایتهای مسئولان استان از تیم تراکتورسازی اظهار عقیده نموده اند: همانگونه که حمایت تمامی مسئولان استان از تیم تراکتورسازی باعث شده است این تیم با موفقیت های خود باعث مباهات و فخر مردم تبریز و آذربایجان در کشور عزیزمان ایران اسلامی گردد بی شک عدم حمایت آنان از باشگاه تراکتورسازی نیز می توانست سرنوشت آن تیم را مشابه سرنوشت حال حاضر تیم ماشین سازی تبریز بنماید.

امضا کنندگان این طومار در پایان خاطرنشان کرده اند: تیم ماشین سازی تبریز یکی از محبوب ترین و باسابقه ترین تیم های کشورمان می باشد که سابقه و تاریخ آن بسیار بیشتر از تیم های حال حاضر در لیگ برتری فوتبال کشور می باشد.